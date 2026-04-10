スロットが不振を弁明：「リヴァプールは毎年プレミアリーグを制覇することに慣れていない」

リヴァプールのアーネ・スロット監督は、今季のチーム不振について語った。

英紙デイリー・メールによると、スロット監督は「人々が何を書いているかは分からないが、私たち全員が同じことを見ていると思う」と語った。

「つまり私とクラブのオーナーだ。皆、目の前の状況を見ており、その原因についても認識は一致している」と続けた。

「厳しいシーズンを迎えた理由は全て挙げられる。だから我々の見解は一致している。理由は誰の目にも明らかだ。私がいつも説明する必要はあるか？言い訳はしたくない」と続けた。

続けて「理由は誰の目にも明らかだ。見たくないなら構わないが、問題を見抜くのは難しくない」と語った。

今シーズン限りで退団するアンディ・ロバートソンについては「偉大な選手であり、素晴らしい人物」と称えた。しかしスコットランド代表キャプテンとモハメド・サラーが抜けた今夏でも、経験豊富な選手補強は必要ないと主張した。

スロットは「我々のモデルは極めて明確だ。それでも例外はあり得る。クラブは遠藤航を獲得したし、キエーザも通常より少し年上だった」と説明した。

さらに「クラブが成功している以上、今シーズンが悪かったからといってモデルを大きく変えることはない。オーナーは16年間で16回のリーグ優勝を果たしている」と続けた。

最後にこう結んだ。「期待外れのシーズンもあったが、彼らは私が契約した理由であり、リチャードが契約した理由でもあるモデルを常に維持してきた」。



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