スリリングな試合ではなかったが、リーズ戦でマイケル・ジャクソンは完敗した。

リーズ・ユナイテッドは金曜夜、ホームのエランド・ロードでバーンリーを3-1と下し、プレミアリーグ残留をほぼ確定した。 バーンリーはスコット・パーカー監督の解任を受け、マイケル・“マイク”・ジャクソンが今季初めて暫定監督としてベンチに入った。

すでに40ポイントを獲得し降格圏から離れていたリーズは、この勝利で安全圏に大きく近づいた。 パスカル・ストルイクを先発、ジョエル・ピロエをベンチに置いたリーズは、開始早々に先制した。

8分、ビヨルがスタフに鋭いパス。スタフは体をひねって25mから低射をニアに突き刺し1-0。

すでに降格が決まっていたバーンリーは反撃できず、後半開始早々2-0となった。アウェーチームの守備ミスを突いたFWジェイデン・ボーグルの低いクロスを、ノア・オカフォーが流し込んだ。

その5分も経たないうちに3-0とした。田中亜央の不意打ちのシュートをGKマルティン・ドゥブラフカが処理しきれず、カルバート＝ルーウィンが押し込んだ。

先発したキリンジ・ハートマンとジアン・フレミング擁するバーンリーは、ルム・チャウナの1点で名誉挽回した。PSVが獲得を狙ったこの選手は、足元に転がったボールを豪快に叩き込んだ。

残り3試合でリーズは43ポイントに達し、18位トッテナム（今節未消化）を9ポイント上回る。来季に向け再出発するバーンリーは、スティーブン・ジェラード監督体制となる可能性もある。