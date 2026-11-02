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スリナムの元副大統領ロニー・ブルンスワイクが、65歳にして同国1部リーグで初ゴールを挙げた。自らをインテル・モエンゴタポエの先発メンバーに入れて出場すると、物議を醸すこのクラブオーナーは土曜日、後半にPKを決めた。チームは最下位のポリティー・フートバル・フリーデンに5-0で圧勝した。

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クラブオーナーがPKを決める

ブルンスワイクは土曜日、チームがすでに4-0とリードする中で得たPKを決め、スリナム・メジャーリーグでの初ゴールを記録した。11度の国内優勝を誇り、ロニー・ブルンスワイク・スタジアムを本拠地とするクラブのオーナーで、かつては同クラブの監督も務めたブルンスワイクは、主審がペナルティースポットを指すと、すぐにボールを要求。相手GKがほとんどセーブを試みない中、シュートをゴール右隅に流し込み、両腕を上げて喜んだ。

元政治家につきまとう物議を醸した過去

反政府勢力の元指導者である65歳のブルンスワイクは、2020年から2025年までスリナムの副大統領を務めたが、その経歴は長年にわたり国際的な注目を集めてきた。1999年にはオランダの裁判所がコカイン密売の罪で欠席裁判を行い、懲役8年を言い渡した。しかし、オランダとスリナムの間には犯罪人引き渡し条約がないため、ブルンスワイクはこの刑に服したことがなく、国内の政治とスポーツで影響力を保ってきた。

政府の要職に就いていた間も、ブルンスワイクは定期的に自らをクラブの公式戦に起用した。2021年には60歳で、ホンジュラスのCDオリンピアとのCONCACAFリーグの試合に出場。チームは0-6で敗れた。試合終了後には、ブルンスワイクが相手チームのロッカールームで現金を配っているように見える映像が出回った。この件を受けて地域統括団体のCONCACAFが直ちに調査を開始し、両クラブは大会から除外され、ブルンスワイクには3年間の出場停止処分が科された。

プロ化推進に厳しい視線

土曜日のゴールは、2024年にスリナム・メジャーリーグが創設されて以来、60代のブルンスワイクにとって初の得点となった。同リーグは、国内サッカーの近代化と全国的なプロ水準の向上を目指し、FIFAの直接的な支援を受けて発足した。

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モエンゴタポエはシーズン序盤、ピッチ上では好調な滑り出しを見せている。一方、65歳のクラブ会長が自らを起用し、相手GKが積極的にセーブを試みない中でPKを蹴る光景は、リーグが信頼性を高めようとする取り組みに改めて疑問を投げかけている。

王者は開幕からの無敗を維持

周囲の厳しい視線とは関係なく、土曜日に最下位のPVVを相手に収めた大勝により、モエンゴタポエは国内リーグ開幕から3節を終えて無敗を維持した。11度の優勝を誇る同クラブは、今後も上位で勢いを保つことを目指す。一方、ブルンスワイクが今後数週間、どれほどの頻度で自らをメンバーに入れるかは分からない。