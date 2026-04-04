スポーツ界の暴力…モロッコのクラブ会長を狙った深刻な脅威

モロッコのケニトラ市におけるスポーツ界は、同市のサッカークラブ「アル・カック」の会長、 ハキム・ドゥモ会長の自宅前で、彼の車が正体不明の者たちによる意図的な破壊行為を受けた。この事件は、スポーツ界やサポーターの間で広範な非難の波を引き起こした。

モロッコの「ラジオ・マルス」によると、この事件は単発のものではなく、ここ数日間にクラブ会長が受けた一連の殺害予告に続くものであり、この襲撃が明らかな威嚇メッセージであったという説を裏付けるものとなっている。

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車のボディには「お前の番だ」という脅迫文が書き残されており、彼個人を標的にする意図が直接示されていた。

この事件の写真はソーシャルメディア上で瞬く間に拡散し、 ドゥモ氏に対する怒りと広範な連帯の波を引き起こした。ケニトラのSNSユーザーや市民団体の活動家らは、この犯罪行為を強く非難し、スポーツや運営上の対立が、暴力や個人・財産への侵害を正当化するものではないと強調した。

また、ネットユーザーらは治安当局に対し、犯人の身元を特定し法の下に裁くための早急な捜査開始を求め、スポーツの平和を脅かし、国内サッカーのイメージを損なうような行為を阻止するには、法の執行こそが唯一の手段であると強調した。

この事件は、モロッコのクラブ内部における緊張の高まりや、スポーツの威信と公正な競争精神を守るために、暴力や脅迫の代わりに対話と責任の文化を定着させる必要性についての議論を再び浮上させた。

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