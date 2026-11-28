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スポーツ法を専門とする弁護士のカルロス・デ・パブロ氏が、アトレティコ・マドリーのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスは、バルセロナへ移籍するためにスペインのクラブとの契約を一方的に解除することができたとの見解を示した。

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これはスペイン紙『スポルト』が報じたものだ。同紙は、アルバレスをめぐる過去の騒動についてデ・パブロ氏が行った法的分析を取り上げている。その分析は、選手を自らのキャリアに関する決定を下す権利を持つ労働者と捉え、その権利に焦点を当てるという異なる視点に立つものだ。

『スポルト』は次のように記している。「時が経てばあらゆる対立は解決すると言われる。だが、それはすべてのケースに当てはまるのだろうか。数カ月が経過したことで、フリアン・アルバレスをめぐるアトレティコ・マドリーとバルセロナの衝突が沈静化しただけでなく、そもそも何も起きなかったかのような印象さえ生まれている」

ハンジ・フリック監督とバルセロナのファンは、チームが切実に必要としていた9番の役割をハフィーニャに見出した。その役割は、ほかの選手たちとともにアルバレスが担う可能性もあったものだ。一方のアルゼンチン人FWは首都マドリードに残り、クラブを去ることはなかった。

両クラブの組織としての関係は正常に戻り、両者の間で繰り広げられたメディア上の争いも終わった。その一方でアルバレスはピッチ上で最高の状態を取り戻そうとしているが、アトレティコ・マドリーのファンとの関係を完全に修復するには至っていない。

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最近の調子の向上も、極めて波乱に満ちた夏が残した傷跡を消し去ってはいない。両クラブの責任者たちは対立を乗り越えて新たな一歩を踏み出したように見えるが、アルゼンチン人FWは今もなお、あの出来事の代償を背負い続けている。

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アルバレスも一人の労働者

労働法、人権、スポーツ法を専門とする弁護士のカルロス・デ・パブロ氏が分析の焦点を当てるのは、まさにこの点だ。同氏はこの問題を異なる角度から取り上げ、アルバレスを権利を持つ一人の労働者として捉えている。そして、その権利は本来払われるべき敬意を受けてこなかったと考えている。

デ・パブロ氏は、議論に値する細部が数多くあるとしつつも、出発点とすべきところははっきりと理解している。「私はこれまで常に働く人々を守ってきたし、これからも守り続ける」

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この信念に基づき、同氏は出来事を語る順序を入れ替え、「多くの優れた映画監督」がするように結末から始めることを提案する。

デ・パブロ氏がその結末と位置づけるのは、リヤド・エア・メトロポリターノで行われたアトレティコ・マドリーとバルセロナの直近の対戦だ。「フリアン・アルバレスの件をめぐって、数カ月にわたりメディアを通じて、また顔を合わせるあらゆる機会に互いを攻撃し合っていた両クラブの首脳陣が、その日は揃って姿を見せた。対立を解消し、関係を正常に戻した上で、両首脳陣のための会食まで開いた。まるで何事もなかったかのようにだ」

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しかし同氏は、両クラブの幹部が見せた姿は選手の状況とは正反対だったと考えている。「試合が始まり、ピッチに目を移すと、そこには違った状態のフリアン・アルバレスがいた。精神的なハラスメントやプレッシャー、ストレスにさらされた労働者がたどる段階を知っている人なら誰でも、この人物が大丈夫ではないとわかるはずだ」

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「この件全体には一人の被害者がいる」

デ・パブロ氏は、そうした状況がアルバレスのピッチ上でのパフォーマンスにも表れていたとみている。「実際、彼が良い試合をしなかったこと、そして出来が悪かったことについては、専門的な見地から誰もが一致している」

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同氏は自身の見立てを明確に語る。「この件の結末として、両クラブの首脳陣、あるいは両企業の経営陣と言ってもいいが、彼らは再び良好な関係に戻り、関係は正常化した。一方で、一人の労働者は今も苦しみ、個人としても職業人としても非常に複雑な状況に置かれている」

ここから同氏は、両クラブへの明確な批判を含む第一の結論に至った。「この件全体には一人の被害者がいる。そして、その被害者を生み出した二つの組織がある」

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移籍先を決める選手の権利

デ・パブロ氏の分析は、一つの基本原則から出発している。それは、フリアン・アルバレスは何よりもまず一人の労働者であり、したがって自らのキャリアに関する決定を下す権利を持つべきだというものだ。

同氏は「自らのキャリアをどう進め、どう発展させ、どの方向へ向かうかを決めるのは彼自身であり、その責任を負うのも彼だ。ほかの誰かではない」と語った。

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この文脈でデ・パブロ氏は、アルゼンチン人FWにはアトレティコ・マドリーとの契約を一方的に解除する権利があったと強調する。たとえその決定によって、後にクラブが被り得る損害を金銭的に補償する義務が生じるとしてもだ。

同氏は、契約解除によって生じる損害の性質に応じて、補償には「実際の損害または逸失利益」が含まれ得ると説明した。

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不当な違約金条項

同氏が最も強く批判した点の一つが、選手とアトレティコ・マドリーとの契約に盛り込まれた5億ユーロの違約金条項だ。

デ・パブロ氏はこの条項を「完全に過大で、まったく不公正で、徹頭徹尾不当なもの」と評した。そして、アトレティコ・マドリーが受け取るべき金額について争いがあるのであれば、適切な補償額の決定は裁判所に委ねるべきだったとの考えを示した。

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また同氏は、当時の移籍市場の評価額を上回る値を選手につけたレアル・マドリーの姿勢にも言及した。

デ・パブロ氏は「世界中の選手の市場価値や移籍金額の算定を専門とする五つのサイトでの評価額は8500万ユーロから1億2000万ユーロの間だった。だがレアル・マドリーが1億5000万ユーロのオファーを公にしたことで、フリアン・アルバレスの移籍金額が押し上げられた」と述べた。

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同氏の主張は、選手にクラブを去る権利があるという点にとどまらない。「フリアン・アルバレスは、契約上の義務違反を理由に、労働者憲章第50条に基づいて雇用契約を解除することもできた」とも考えている。

デ・パブロ氏は、アトレティコ・マドリーの一部の行為が「選手の労働の権利と健康の権利の侵害」を引き起こした可能性があるとみている。

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同氏はクラブ幹部の発言を引き合いに出し、こう語った。「アトレティコ・マドリーのCEOであるミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏をはじめとするクラブ幹部は、この期間を通じて長い時間を費やし、フリアン・アルバレスは決してバルセロナでプレーすることはなく、レアル・マドリーでもプレーしないと強調してきた。アルバレスはバルセロナへの移籍を望んでいると語っていた。直接そう明言したわけではなく、ほのめかしただけではあったが」

カルロス・デ・パブロ氏は、こうした姿勢は労働者の権利における基本原則と真っ向から矛盾すると考えている。「労働の権利とは、労働者自身が自らのキャリアを管理し、それについて決定を下すということを意味する。第三者がそれを押しつけることは許されない」