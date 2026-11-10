スポーツ仲裁裁判所（CAS）、長年にわたる手続きの末にヴィレムIIをきっぱりと退ける

スポーツ仲裁裁判所（CAS）は月曜日、ウィレムIIがスペインのCDミランデスを相手取って起こした訴えに裁定を下した。『Voetbal International』によると、争点はミランデスが支払っていないニコラオス・ミケリスの育成補償金だ。

ギリシャ人DFのミケリスは2021年、ACミランからの期限付き移籍でウィレムIIに加入し、13試合に出場した。しかし、期待に応えることはできなかった。

オランダでの期限付き移籍期間を終えると、ACミランは移籍金なしでミケリスをミランデスへ移籍させた。その年、ウィレムIIはクラブ運営がかなり混乱していたためだ（テクニカルディレクターのヨリス・マタイセンが解任されるなどした）。

ミケリスのミランデス移籍後、ウィレムIIには6万ユーロを請求するまでに2年間の猶予があった。しかし、クラブの請求は1日遅れたため、FIFAは受理しなかった。

ウィレムIIはその後、CASに訴えた。CASも長期にわたる審理の末、FIFAと同じ結論に至った。ウィレムIIに6万ユーロを受け取る権利はないという。

ミケリスは現在、ポルトガルのトップリーグでプレーしている。センターバックとして、リーガ・ポルトガルで6位につけるアカデミコ・ヴィゼウのレギュラーを務めている。