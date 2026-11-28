共有 GOALをGoogleでフォロー

カタルーニャ紙『スポルト』の副編集長ハビエル・ヒラルド氏が、ラ・リーガ第14節のアラベス戦におけるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの采配を批判した。レアル・マドリーは土曜日の夜、本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われたこの一戦に2-1で敗れている。

広告

ヒラルド氏は「状況が難しくなるとFWを次々と投入するモウリーニョのやり方は古い戦略であり、彼ほどの監督にも、あらゆるタイトルを狙うチームにもふさわしくない」と指摘した。

同氏によれば、ポルトガル人指揮官はより多様な戦術的解決策を示すのではなく、ベンチからさらにFWを送り込むことを選んだという。

あわせて読みたい

新議会がインファンティーノの座を脅かす、民主党は欧州勢と手を組み失脚を狙うのか？

広告 広告

グアルディオラが断言「バルセロナには戻らない」、スペインとドイツの違いとは

Related Topics

同氏は、この戦略が理解できる局面もあるとしながらも、相手の弱点を見抜いて突くことが期待されるモウリーニョほどの監督としては不十分だとの見方を示した。

ヒラルド氏はまた、自ら「ヴィニシウス問題」と呼ぶ件にも触れた。アラベス戦はチームが当てにしていた勝ち点3を失っただけでなく、「クラブのファンがこのブラジル人選手の振る舞いにうんざりしていることが明らかになった」ことで、レアル・マドリー内部に副次的なダメージを残したという。

広告

さらに「ファンは、ヴィニシウスがピッチ上の重要なことよりも、見た目やスタンドへのジェスチャー、二の次のことに気を取られていると見るようになった。……もし彼が選挙の候補者なら、その支持率の低下はあらゆる警報が鳴り響くほどのものだ」と続けた。

ヒラルド氏によれば、サンティアゴ・ベルナベウのスタンドは遠回しにすることなく、はっきりと選手にメッセージを突きつけた。ファンの怒りが明確に表れたのは、モウリーニョがアルダ・ギュレルを下げてエスピを投入した場面だった。スタンドは、交代すべきはトルコ人スターではなくヴィニシウスだと求めていたという。

広告

レアル・マドリーの反撃については、キリアン・ムバッペの才能も、同氏が奇跡と表現したエスピのプレーも、ディオマンデのドリブルも結果を変えるには至らず、セットプレーもチームを救えなかったと指摘した。

ベリンガムの退場

ヒラルド氏は判定を巡る論争にも言及した。VARが介入して主審に判定の見直しを促した結果、レアル・マドリーはPKを得られなかったと説明し、この判定は誤りだったとの見解を示した。さらに、ジュード・ベリンガムが2枚目のイエローカードを受けて退場処分となったことにも触れている。

広告

また、『スポルト』の副編集長は、この一件によって、レアル・マドリーファンの一部に長らく根付いている風潮がさらに強まるだろうとの見方を示した。勝利はモウリーニョと彼の選手たちの手柄とされる一方、敗れた際には審判に責任が押しつけられるというものだ。

ヒラルド氏はこの主張を「子どもじみていて、自ずと崩れるもの」と断じながらも、同氏の見方ではレアルのファンの一部に定着しているとし、マドリディスタに「少しは自己批判をする」よう呼びかけた。

広告

アラベスに敗れたレアル・マドリーは勝ち点33のまま、ラ・リーガ3位にとどまった。首位バルセロナとは3ポイント差で、バルセロナは本日日曜日に同節でデポルティボ・ラ・コルーニャと対戦する。2位には勝ち点34のアトレティコ・マドリーがつけている。