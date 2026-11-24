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スポルティングCPのDFエドゥアルド・クアレスマが、マンチェスター・ユナイテッドとの注目のチャンピオンズリーグ戦を前にチームメイトへ警鐘を鳴らした。プレミアリーグの強豪は最近、安定感を欠いているものの、22歳のクアレスマは、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでの一戦でも手強い相手であることに変わりはないと強調している。

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イングランドの強豪への敬意

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節を前に、クアレスマは現在の調子以上にマンチェスター・ユナイテッドというクラブの格を重視すべきだと明言した。ポルトガル人DFは、相手が過渡期にあるとしても、個々の選手の能力を考えれば、火曜夜の試合ではスポルティングの選手たちに徹底した集中力が求められると認めている。

「非常に難しい試合になると思う。相手は今、最高の状態ではないが、偉大なクラブだからだ。それでも常に厳しい試合になるし、誰もが出場したいと思う一戦だ。僕たちはあらゆる事態に備えなければならない。マンチェスター・ユナイテッドには個人の能力が非常に高い選手がいる。だから準備が必要だ」と、センターバックはUEFAのインタビューで語った。『ア・ボラ』が報じている。

リスボンからオールド・トラッフォードへ続く道

この対戦には、ユナイテッドとスポルティングの歴史的な深いつながりもある。長年にわたり、クリスティアーノ・ロナウドやブルーノ・フェルナンデスらスポルティング出身の選手がリスボンからオールド・トラッフォードへ渡り、イングランドで象徴的な存在となってきた。最近ではスポルティングの元指揮官ルベン・アモリムもユナイテッドの監督に就任し、両クラブの結びつきはさらに強まっている。

両クラブの長年にわたる関係について、クアレスマは、優れた人材が次々と移籍してきたことを挙げた。「僕たちには良い選手がいるから、そういうつながりがある。クリスティアーノ・ロナウドがあそこで築いた歴史があり、ブルーノ・フェルナンデスや［ルベン］・アモリムらもいるからだ」と語った。

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新体制での日々

2024年にアモリムが退任した後、スポルティングはルイ・ボルジェスを起用し、2026年11月初めにはパウロ・フォンセカを迎えた。フォンセカは意外にもクアレスマと同じバレイロの出身で、その共通点が初対面の際に打ち解けるきっかけになったという。クアレスマは、練習場でともに過ごした時間はまだ短いものの、移行は順調だと明かした。

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「彼もバレイロ出身で、僕の祖母と同じ建物に住んでいた。祖母は1階、彼は5階だったけど、会った記憶はないんだ。彼はスポルティングに来たばかりだけど、とてもプロフェッショナルだと言えるよ」とクアレスマは冗談交じりに話した。新監督には強いカリスマ性があるとして、こう続けた。「第一印象はカリスマ性のある人だった。最初の試合まで彼との練習は2回しかなかったけど、僕たちは最初から彼の考えをうまく受け入れられたと思う。今はこの取り組みを続けなければならない」

スポルティングで築く未来

クアレスマがスポルティングのトップチームにたどり着くまでには、紆余曲折があった。幼い頃、ファブリルで一緒に過ごした友人たちへの思いから、当初はリスボンの強豪への移籍を断った。スポルティングのアカデミーで何年も過ごしたが、幼くして慣れ親しんだ環境を離れるのは気後れすることであり、クラブのスカウトにも辛抱強く待ってもらう必要があったと認めている。

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今ではトップチームに定着し、2026-27シーズンの目標は明確だ。「もちろん、チャンピオンになりたい。ポルトガルのすべての大会で優勝し、チャンピオンズリーグでも勝ち進みたい。そしてもちろん、個人としても良いシーズンを送りたい。まずはチームとして、その次に個人としてだ。一試合ずつに集中しているし、僕は今この瞬間を大切にして生きている」と締めくくった。