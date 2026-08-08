スポルティングCPとノッティンガム・フォレストが、ウスマン・ディオマンデの移籍で合意に達したと、『The Athletic』の移籍市場専門記者デイヴィッド・オーンスタインが伝えている。ポルトガル王者には4000万ユーロがもたらされる。

ディオマンデは今週土曜日にもイングランドへ飛び、メディカルチェックを受ける予定だ。問題が見つからなければ、この右利きのセンターバックはフォレストと5年契約を結ぶ。

身長1.90メートルのディオマンデは今年初め、スポルティングとの契約を2030年半ばまで延長した。その中には8000万ユーロの契約解除条項が盛り込まれていたが、クラブはその半額で受け入れることになる。

22歳のセンターバックは2023年1月にスポルティングと契約。同クラブはFCミッティランから750万〜1250万ユーロで獲得していた。その際、デンマークの強豪クラブは20パーセントの再販条項を取り付けていた。

それでもスポルティングはディオマンデの移籍で莫大な利益を得ることになる。ディオマンデはフォレストで同国出身の元PSV選手イブラヒム・サンガレと合流し、ニコラ・ミレンコヴィッチ、ムリーロ・ドス・サントスとともに3バックを形成するとみられている。

フォレストは今夏、すでにRBライプツィヒから守備的MFシャヴァー・シュラーガーをフリーで獲得し、さらにFCファマリカンから攻撃的MFグスタボ・サを2000万ユーロで購入している。

スポルティングにとってディオマンデの売却は、この夏4件目の大型移籍成立となる。此前にはジョヴァニ・ケンダ（5000万ユーロ、チェルシー）、モルテン・ヒュルマンド（4000万ユーロ、アトレティコ・マドリー）、フランシスコ・トリンコン（4000万ユーロ、アル・アハリ）がいた。

さらに、完全移籍でナポリに渡ったアリソン・サントスでもスポルティングは1650万ユーロを手にしており、ディオゴ・トラヴァッソスも550万ユーロでSCブラガへ移籍した。