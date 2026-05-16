ポルトガル・リーガの欧州大会出場権が出そろった。2位争いのベンフィカ対スポルティングは、スポルティングが3-0で勝ち、チャンピオンズリーグ出場を決めた。本戦直接出場かは他国結果次第だ。 ベンフィカはエストリル・プライアに3-1で勝ち、無敗でシーズンを終えた。

エストリル・プライア 1-3 SLベンフィカ

ベンフィカは序盤10分で先制。リチャード・リオスがアンドレアス・シェルデルップのクロスをスライディングで押し込み0-1。

20分以内にベンフィカは0-2、さらに0-3とリードを広げた。 トマス・アラウージョがリオスのCKをファーへヘッドで流し、アレクサンダー・バーが押し込み2点目。さらに1分後、ラファ・シルバが遠目から鋭いシュートでジョエル・ロブレスを破り0-3とした。

後半アディショナルタイムにはペイシーニョがミドルシュートで1点を返した。

ジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカは、この勝利でポルトガルリーグを無敗で終えた5チーム目となった。しかし、過去の4チームはすべて優勝しており、ベンフィカは3位に終わった。

スポルティングCP 3-0 ジル・ヴィセンテFC

ベンフィカが大量得点でリードを広げる一方、リスボンの試合は0-0のまま推移した。しかしペドロ・ゴンサルヴェスがコーナーキックをファーサイドに送ると、クアレスマがフリーで逆サイドにヘディングを叩き込み1-0とした。

ルイス・スアレスが今季28得点目を挙げ、2-0とした。 幸運も味方し、ボールは足元へ。バウンドを捉えたシュートは右下隅に突き刺さった。93分にはモーテン・ヒュルマンドが3点目を奪った。この勝利でスポルティングはリーグ2位を確保した。

2位は通常CL予選に出場するが、今年は本戦ストレートインの可能性もある。ただし、その条件はアストン・ヴィラがプレミア4位でEL制覇すること。実現すればスポルティングは本戦へ、ベンフィカはEL予選へ回る。