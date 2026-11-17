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ドイツ代表FWフロリアン・ヴィルツが、オランダに5-0で圧勝した試合で2得点を挙げた喜びを語った。グループA2の首位を確定させた試合を振り返り、攻撃の自由度と絶え間ないプレスを強調した。

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ベルリンでの大勝でヴィルツが躍動

フロリアン・ヴィルツが圧巻のプレーで2得点を挙げ、ユルゲン・クロップ率いるドイツはオリンピアシュタディオンでオランダに5-0の大勝を収めた。オランダの中盤と守備陣の間に生まれたスペースを巧みに使ったヴィルツのプレーが、相手守備を崩す決め手となった。

この大勝でドイツはギリシャとオランダを抜いてグループA2の首位に立ち、準々決勝進出を決めた。

プレーを楽しみ、ファンも楽しませる

試合後、ドイツの放送局ARDの取材に応じたヴィルツは、満員のベルリンの観客を大いに楽しませた忘れがたい一夜を振り返った。

「今年を締めくくるのにふさわしい試合だったし、僕たちはとても喜んでいる。このまま続けていきたい。チームとして大きく成長したし、このチームでプレーするのは本当に楽しい」とヴィルツはARDに語った。

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「ファンにも楽しんでもらえていたらうれしい。僕たちも、特に後半はとても楽しかった。前半はかなりの労力が必要で、たくさん走った。後半はスペースが増えたので、すべてが少し楽になり、本当に楽しかった」

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後半に生まれたスペースを生かす

ヴィルツは、前半は粘り強いオランダのプレスに対して激しく体を動かし、走り続ける必要があった一方、後半は試合が大きく開けたと説明した。

「僕たちは攻撃的なサッカーをするチームとして知られたい。常にゴールを決め、相手を上回りたい。攻撃の手を緩めず、さらに得点を重ねたかったし、それを完璧にやってのけた」

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ヴィルツはさらにこう語った。「いや、僕たちは攻撃的なサッカーをするチームでありたいと思っている。常にゴールを決め、相手を圧倒したい。そんな考えは誰の頭にも一瞬たりとも浮かばなかった。攻め続けて、さらにゴールを決めたかった。それを完璧に実行できたと思う」

勢いを2027年につなげる

素晴らしい形で今年を締めくくったヴィルツは、代表戦が再開した際にも、チームとしての目覚ましい成長を続けたいという思いを強調した。

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「締めくくりにふさわしい試合だった。僕たちはとても喜んでいるし、この流れを続けたい。すでに着実に成長している。このチームの一員であることをとても誇りに思う」とヴィルツは語り、さらに続けた。「代表のユニフォームを着て戦った今年は、浮き沈みの多い一年だった。2026年の代表での一年をこのように終えられるなら、間違いなく立派な締めくくりだ。大いに満足していい。来年はこれを土台にしたい。もっと良くなりたいという思いは明確だ。チームとしての成長において、確かに大きく前進できたと思う。このチームの一員であることをとても誇らしく、うれしく思う。本当に楽しい」