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テニス界のレジェンド、ラファエル・ナダルが99.5％の賛成票を得てレアル・マドリーの理事に正式選出され、同クラブの監督ジョゼ・モウリーニョは「大きな誇り」だと語った。四大大会で22度優勝したナダルについて、競技での実績だけでなく人柄も称賛し、マドリーの最も著名なサポーターの一人をクラブの運営陣に迎えた。

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モウリーニョ、ナダルのレアル・マドリー理事会入りを歓迎

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、テニス界のレジェンド、ラファエル・ナダルのクラブ理事就任が正式に承認されたことを受け、惜しみない賛辞を送った。レアル・マドリーの直近のラ・リーガでの試合後、ポルトガル人指揮官は、四大大会で22度優勝したナダルがクラブの運営陣に加わることには、個人的にも深い意味があると強調した。

「レアル・マドリーの監督として、理事の一人が単なるアスリートとしてのラファ・ナダルではなく、一人の人間としてのラファエル・ナダルであることは、私にとって大変な名誉だとも言いたかった」とモウリーニョは述べた。「私にとって、これ以上ないほどの誇りだ」

圧倒的多数の賛成で理事就任を承認

ナダルの理事就任は、シウダー・レアル・マドリーのバスケットボール施設で対面とオンラインの両形式で開催されたレアル・マドリーの臨時総会で承認された。クラブ定款第46条に基づき、代表会員が投じた1713票のうち、賛成は1704票、反対はわずか4票、棄権は5票。賛成率99.5％という圧倒的な結果だった。

スタンディングオベーションで迎えられた元世界ランキング1位のナダルは、謙虚な姿勢で新たな役割に臨むと誓った。「レアル・マドリーの理事会の一員となることは、大きな責任を伴う」とナダルは語った。「レアル・マドリーは世界的なブランドなので、その責任を強く自覚している。責任は計り知れないが、このクラブが世界最高であり続けられるよう、学び、貢献したいという思いで引き受ける」

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ペレス会長もナダルの人柄を称賛

コート外でのナダルの人柄に対するモウリーニョの称賛は、議題が1件のみの総会で議長を務めたフロレンティーノ・ペレス会長の言葉とも重なる。2011年からレアル・マドリーの名誉会員であるナダルは、四大大会22勝に加え、個人タイトル92、オリンピック金メダル2個、デビスカップ優勝5回という実績を残して引退した。

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「彼を知る機会に恵まれた私たちには、その偉大さが成功や数え切れないほどのタイトルをはるかに超えるものだと分かる」とペレスは語った。「ラファが何百万人もの人々から尊敬と愛情を集めているのは、その人柄、コート内外での振る舞い、そしてスポーツを偉大なものにする価値観を揺るぎなく大切にしてきたからだ」

レアル・マドリーの未来を担う

ナダルが正式にペレスとともに理事会に加わり、モウリーニョとも同じクラブで活動することになった。会長と元テニス選手はともに、レアル・マドリーを世界のスポーツ界の頂点に保ちたいという思いを強調した。

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「このクラブが今のまま、成功を収め、これからも長く成功し続けられるように尽力する」とナダルは締めくくり、「アラ・マドリー！」の言葉で結んだ。