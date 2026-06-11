「スペシャル・ワン」が帰ってくる。正式に決定：モウリーニョがレアル・マドリードの監督に。

レアル・マドリードは、ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョをトップチーム監督に任命したと発表した。契約期間は3シーズンで、2029年6月30日まで。前監督アルバロ・アルビロアの後任となる。

クラブは公式声明で「本日6月11日、フロレンティーノ・ペレス会長を議長とする理事会は、モウリーニョ氏を2029年6月30日までの3シーズン、トップチーム監督に任命することを承認した」と発表した。

モウリーニョは7月13日のプレシーズン開始日に正式合流する。

準備が始まり次第、国内および欧州の試合に向けてチームを率いる見込みだ。

モウリーニョは2010～2013年も同クラブを率い、クラブ史上で最も物議を醸した時期の一つとなった。

インテルでチャンピオンズリーグを制した2010年、バルセロナの支配を止め、あらゆるタイトルを狙えるチームを作る期待が寄せられた。

3年間でリーガ・エスパニョーラ1回（2011-2012シーズン、史上最多100ポイント）、コパ・デル・レイ1回、スーペルコパ・デ・エスパーニャ1回を獲得した。

欧州では3年連続でUEFAチャンピオンズリーグ準決勝に進出したが、優勝はならなかった。

また、バルセロナやグアルディオラとの対立も激化し、「エル・クラシコ」は最高潮に達した。

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