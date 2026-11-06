スペシャル・ワンの見解！ モウリーニョ、クリスティアーノ・ロナウドの引退をめぐる話題とマドリーのロッカールームの秘密を語る

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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、ポルトガルのスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドをめぐる最近の報道を受け、同選手への思いを語った。2010年から2013年にかけてベルナベウでともに過ごしたモウリーニョ監督は、ロナウドがいつか引退する際には、ふさわしい形で功績をたたえるべきだと強調した。

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モウリーニョ、かつての中心選手ロナウドについて語る

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、ラ・リーガのバレンシア戦を前に記者会見に臨み、かつてサンティアゴ・ベルナベウで活躍したクリスティアーノ・ロナウドがポルトガル代表からの引退を決めたことを受け、同選手に関する最近の動きについても答えた。両者は2010年から2013年までスペインの首都で成功に満ちた3年間を共に過ごし、公式戦164試合で共闘。2011-12シーズンには節目となるラ・リーガ優勝を果たした。

モウリーニョ監督は、象徴的な存在である同胞のキャリアに関する決断は、サッカー界全体が全面的に尊重すべきだと強調した。

ポルトガル人指揮官はまた、今回の発表がロナウドのクラブでの現役生活の終わりを意味するものではないと明言した。

ロナウドの今後のキャリアへの意欲を尊重

「それについてコメントはしたくない。コメントするよりも、彼の決断は尊重されるべきだと思う。当然のことだ」と、モウリーニョ監督は同胞について問われ、記者団に語った。

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「これは現役引退ではない。彼のキャリアは終わっていない。彼を知る人なら、彼にはまだキャリアで達成したい目標があると分かっている」

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「私が望むのは、彼が選手として引退する日が昨日とは別の日であることだけだ」と、レアル・マドリーの指揮官は説明した。

モウリーニョ、指導者転身の話題には慎重

この伝説的なFWがスパイクを脱いだ後、指導者に転身する姿を想像できるかと問われると、モウリーニョ監督は現実的な見方を示した。

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「彼が監督になる姿を見ることになるか？ 彼が何を考えているかは分からない。だが、彼はまだ選手なので、何かをコメントするには早すぎる」と、モウリーニョ監督は述べた。

その後、レアル・マドリーの指揮官はチームの話題に戻り、ロナウドと築いてきた仕事上の深い絆と歴史に触れた。

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モウリーニョ率いるレアル・マドリー、前進を目指す

モウリーニョ監督率いるチームは、勝ち点27でラ・リーガ3位につけて第12節を迎える。優勝争いでは首位バルセロナを僅差で追っている。

レアル・マドリーは、AEKアテネとの厳しい戦いを3-2で制したチャンピオンズリーグの一戦に続き、公式戦の連勝を7に伸ばすことを目指す。

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首都の強豪は国内での戦いに再び目を向け、メスタージャでのバレンシア戦に備える。