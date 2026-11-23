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U-17スペイン代表がフィジー代表に15-0という歴史的な勝利を収め、カタールで開催されているワールドカップのラウンド32進出を決めた。選手たちは圧巻の攻撃を披露し、その中心となったのは5ゴールを挙げたラファ・クルスだった。

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ダビド・クビージョ監督率いるチームは、グループステージ第2節でフィジーを圧倒し、次のラウンドへの進出を決めた。

この試合ではスペインの複数の有望株が際立った輝きを見せた。ラファ・クルスが5ゴールを挙げ、トルヒジャーノとロベルト・トマスもそれぞれ3ゴールを記録した。

クビージョ監督はこの一戦で先発メンバーを大幅に入れ替え、開幕戦の中国戦で途中出場した選手たちにチャンスを与えた。

ホルムス、コンパニ、ロベルト・トマスら一部の選手は先発の座を維持した一方、ほかの選手たちは先発出場の機会を得た。

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ラファ・クルスは序盤から試合の主役となり、開始10分までに右足での正確なシュート2本で2ゴールを奪った。

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12分にはロベルト・トマスが3点目を追加。その後、バルセロナの選手がさらに2ゴールを決めてハットトリックを達成し、クルスとトルヒジャーノもリードを広げ続けた。

スペインの攻撃はこれで終わらなかった。トルヒジャーノが2ゴールを加え、ロベルト・トマスがハットトリックを完成させ、コンパニも1点を追加し、チームは前半を大差のリードで折り返した。

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後半に入っても、スペインは大会史上最大の勝利記録の更新を狙って攻勢を続けた。この記録は、前回大会でニューカレドニアに16-0で勝利したモロッコが保持している。

後半にはイェレマイが出場した。イェレマイは負傷を抱えた状態で大会に合流していたが、ピッチに復帰した。また、トルヒジャーノはPKでハットトリックを達成した。

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ホルヘ・ドミンゲスがCKから2ゴールを加え、ラファ・クルスもさらに2点を決めて自身の得点を5に伸ばした。そして80分にはイェレマイがネットを揺らした。

この勝利により、スペイン代表は15ゴールを奪って無失点に抑え、この年代のカテゴリーで同国史上最大の勝利を収めた。

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スペインは木曜日にモロッコと対戦する。両チームともに次のラウンド進出を決めており、グループ首位を懸けた注目の一戦となる。