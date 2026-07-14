スペイン、無力なフランスを圧倒しW杯決勝進出

スペインは2度目のW杯優勝まであと1勝。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは火曜日、アーリントンでフランスを0－2で下した。 スペインは7月19日、イングランドまたはアルゼンチンと決勝戦を行う。両国は水曜日21時（オランダ時間）に準決勝で対戦する。フランスは3大会連続での決勝進出を逃し、土曜23時に3位決定戦に臨む。

フランス代表のディディエ・デシャン監督は先発2人を変更。オーレリアン・チュアメニがマヌ・コネに代わり、デジレ・ドゥエはブラッドリー・バルコラにポジションを譲った。スペイン代表はベルギー戦と同じ11人を起用した。

開始20分は互角の展開。両チームとも中盤での攻防が中心で、フランスが何度かチャンスを作ったが得点は奪えなかった。

前半終了間際、左サイドバックのルーカス・ディニェ（パリ・サンジェルマン移籍濃厚）がクリアミスでラミン・ヤマルに接触し、PKを献上。オヤルサバルが冷静に決めて0－1とした。

さらに直後、DFサリバが負傷しラクロワと交代。フランスはリズムを崩し、ミスを連発した。

さらにマイク・メイニャンのミスパスからスペインが好機を創出。ショートパスとダニ・オルモのヒールパスでヤマルがファビアン・ルイスに繋いだが、ルイスはブロックされシュートは枠外。フランスは前半終了まで脅威を与えられず、スターストライカーたちは存在感を示せなかった。

ハーフタイムにはラビオに代えてコネ、バルコラに代えてドゥエを投入したが、流れは変わらない。フランスは焦りからミスを重ね、スペインのペースに飲まれた。

60分、スペインが追加点。ポロとオルモのワンツーから、ポロが冷静にニアへ流し込み0－2。

フランスは手も足も出ないまま、ムバッペがわずかに存在感を示した。彼のシュートはシモンに阻まれ、その直後にはククレラの足に当たって枠を外れた。デシャン監督はアクリウシュとシェルキを投入し総力戦に打って出た。

終盤にはフランスが反撃したが、スペイン守備陣は耐え切った。2010年以来2度目の世界制覇へ王手。スペイン代表は水曜日の英阿戦を注視する。