オランダ代表におけるシャビ時代は始まったばかりだが、母国スペインではすでに十分なものを見たようだ。スペイン紙は、新指揮官の最初の数試合を目を引くほど高く評価している。

ドイツとの1-1の引き分け後、日曜日にはアウェーでセルビアを1-2で下した。内容が常にハイレベルだったわけではないものの、スペインではシャビの船出に期待を抱かせる材料が十分にあると見られている。

「オランダ代表のこの新時代は、シャビ監督の就任を受けて楽観的に迎えられており、チームのパフォーマンスはその熱気をさらに高めている」とディアリオASは伝えている。同メディアは、ドイツ戦のデビュー戦の時点ですでに十分な安心材料があったと見ていた。「彼らはドイツ相手に良いプレーを見せ、あの時点ですでに勝利にかなり近づいていた。セルビア戦では最終的に勝利を収めたが、それは試合を支配し、シャビが信頼を置いた選手たちを最大限に生かした結果だった」

ムンド・デポルティーボもまた、代表監督としてのシャビの最初の数週間を絶賛している。「少なくとも、代表監督としての第一歩において期待を上回っている」と評している。「セルビアが絶好調ではないとはいえ、2度目の代表戦で2得点を決めたメールディンクを擁したシャビ率いるオランダにとって、この勝利は十分に価値あるものだ」

ムンド・デポルティーボによれば、特に日曜日のオランダ代表のボール保持の扱い方が印象的だったという。「日曜日、ボール保持は歓迎されるものとして受け入れられていた。オランダ代表は、横パスを過度に多用することなくこれを実践しながらも、相手のペナルティーエリアを絶えず攻め、サイドからゲームを広げようとする意思を示していた。ウイングを好む男、シャビのプレースタイルを示す紛れもない特徴だ」

ムンド・デポルティーボは最後に、シャビが最終的にオランダ代表にたどり着いた経緯にも触れている。「シャビは第3候補だったが、グアルディオラとスロットの拒否は、オランダにとって祝福となるかもしれない」と、同メディアは強い確信を示している。

ラ・バングアルディアは、新監督のフットボール観がすでにはっきり表れていると見ている。「選手時代のシャビ本人のようなビジョンを持つ者はいないが、彼にはボールを握って主役になろうとする意志を持ったチームがある。3トップ、ウイングを配置し、相手陣内で主導権を決して手放さないという意図を備えたチームだ」