スペイン、エジプトに対し「不適切な行為」について公式に謝罪：「厳格な措置を講じる」

スペインのホセ・マヌエル・アルバレス外相は、バルセロナで行われたスペイン代表とエジプト代表の親善試合（0-0の引き分け）中に一部のサポーターが見せた、同外相が「逸脱した行動」と表現した行為に対し、強い非難の意を表明した。

この試合では、一部のサポーターがイスラム教徒に対する敵対的なチャントを叫ぶという遺憾な出来事が発生し、スポーツ界や政界で広範な怒りを招いたほか、スペイン代表のスター選手ラミン・ヤマルもこうした行為を公に非難した。

エジプト内閣が発表した公式声明によると、スペインの外相はエジプトのバドル・アブド・アッティ外相と電話会談を行い、同国があらゆる侮辱的または人種差別的な行為を断固として拒否することを強調した。また、今回の出来事は「スペイン国民を代表するものではなく、両国間の歴史的に良好な関係を反映するものではない」と述べた。

アルバレス氏はさらに、スペイン政府が当該行為に関与した者に対して厳格な法的措置を講じると述べ、自国は「いかなる形態の憎悪や差別も容認しない」と強調した。

エスパニョールのスタジアム運営側は試合中に介入し、敵対的なチャントを繰り返さないよう観客に警告したが、一部のサポーターは警告に対してブーイングで応じ、事態をさらに悪化させ、スペインのスポーツ界に広範な不快感を招いた。