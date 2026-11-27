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スペインは次の日曜日に予定される投票を前に、選挙戦最終日を迎えた。社会労働党のペドロ・サンチェス首相は、右派の国民党に有利な世論調査の結果を覆そうと最後の訴えを続けている。

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選挙の結果は政治にとどまらず、サッカー界、とりわけ2030年ワールドカップの開催にまで波及する可能性がある。

国民党の首相候補アルベルト・ヌニェス・フェイホーは数週間前から、次回ワールドカップをポルトガル、モロッコと共催するスペインについて、決勝の開催権を得られなければ招致から撤退する以外に選択肢はないと主張し続けている。

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国民党党首は11月上旬、テレビ番組『エル・チリンギート』に出演し、決勝は「公正であり、ふさわしく、議論の余地のない場所、つまりスペインで」開催されるべきだと語った。

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政権を担うことになった場合、モロッコが決勝開催権を得たらスペインの大会開催からの撤退を支持するかと問われると、フェイホーは「イエスだ。答えはイエスだ」ときっぱり答えている。

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フェイホーはさらに、自身のXアカウントで「わが国の誇りを取り戻すことは、誰にも踏みにじらせないことでもある……サッカー界随一の国際的強国が侮辱されることはない」と付け加えた。

同様の主張は、マドリード市長ホセ・ルイス・マルティネス＝アルメイダの発言にも見られる。同市長は先日、『スポルト』紙に対し「決勝はここで行われるべきだ。スペインサッカーがこれだけのことを成し遂げてきたのに、本当に我々から決勝を奪うつもりなのか」と語った。

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さらに「男子でも女子でも、そして育成年代でも世界王者であり、五輪王者でもある……我々には最高のスタジアムがある。決勝がモロッコで開催されれば侮辱だ。当然、我々は参加を再考しなければならないだろう」と続けた。

現時点では、決勝の開催地をめぐるスペインとモロッコの争いは続いている。

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マドリードは主にレアル・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウ、あるいはバルセロナのカンプ・ノウに期待を寄せている。一方のモロッコは、カサブランカ近郊のベンスリマンに収容人数約11万5000人の最新スタジアムを建設する計画を打ち出している。

国際サッカー連盟（FIFA）はまだ決定を下していない。同時に、3月18日にモロッコで予定されているFIFA会長選挙にも注目が集まっている。この選挙では現会長のジャンニ・インファンティーノ、フランスサッカー連盟会長のフィリップ・ディアロ、日本サッカー協会前会長の田嶋幸三が争う。

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関係筋は9月、フランスの『RMC Sport』に対し、インファンティーノがモロッコサッカー連盟と緊密な関係にあると明かしていた。

一部の識者は、FIFA会長が再選を機に、2010年の南アフリカ大会に続く2度目のアフリカでのワールドカップ決勝開催を発表する可能性があるとみている。

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しかし、まだ決着はついていない。FIFAは9月、モロッコサッカー連盟のフージ・レクジャ会長が2030年ワールドカップ決勝は「一部の人が気に入ろうが気に入るまいが」自国で開催されると断言した際、その発言のトーンを即座に和らげている。