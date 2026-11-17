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世界のサッカー界を揺るがした最大級のスキャンダルの一つから3年。ルイス・ルビアレスの名が再び注目を集めている。資格停止期間が正式に終了し、サッカー界の役職に復帰することはもちろん、スペインサッカー連盟の会長選に再び立候補することも可能になったためだ。

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スペインサッカー連盟の元会長は11月17日（火）、2度目の資格停止処分の期間を満了した。この処分は、ジェニ・エルモソへの有名なキスや、2023年女子ワールドカップ決勝での物議を醸した振る舞いを理由に、国内レベルで連盟に関わるあらゆる役職に就くことを禁じるものだった。スペイン紙『AS』が報じている。

ルビアレスは同じ一件をめぐり、2つの別々の処分を受けていた。1つ目は国際サッカー連盟（FIFA）によるもので、国内外でのあらゆるサッカー活動を禁じる内容だったが、こちらは去る8月に終了している。

2つ目の処分は、スペイン上級スポーツ評議会の要請を受けてスペインスポーツ仲裁裁判所が科したもので、今回終了したのはこちらだ。この処分は2つに分かれており、エルモソにキスしたことに対する1年半と、VIP席での振る舞いに対するもう1年半で構成されていた。当時ルビアレスは、自身の性器に触れるなど、不適切とみなされるジェスチャーをしていた。

この処分が明けたことで、ルビアレスにはサッカー界復帰への道が開かれた。理論上は、次期選挙で選出されれば、再びスペイン王立サッカー連盟の会長に就任することも可能だ。

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なお、これらのスポーツ上の処分は、通常の裁判所で審理された訴訟とは完全に別のものだ。この裁判はスペイン国内外で大きな注目を集めた。

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事件から2年後、アルカラ・デ・エナレスの全国管区裁判所はルビアレスに性的暴行罪で有罪判決を下し、10,800ユーロの罰金に加え、民事責任に基づく被害者への賠償金として3,000ユーロの支払いを命じた。一方で、ほかの職員3人とともに、強要罪については無罪となった。

現在司法で扱われている案件はこれだけではない。元会長はスーペルコパや、ラ・カルトゥハ・スタジアムで行われた工事に関する捜査にも関与しており、こちらは現在も審理が続いている。

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この間、ルビアレスは自身がほかの行為に関わっていたとする報道を否定してきた。その中には、否定的な報道に対抗し、自身の体制を支持してもらうためにメディアへ金銭を支払っていた可能性があるとする『エル・コンフィデンシアル』紙の報道も含まれる。

同紙はまた、元会長が新体制によって解雇されたり冷遇されたりしたほかの職員らとともに、連盟内の要職への復帰の可能性を探る新たな動きに関わっていると報じた。

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ちなみに、ラス・ロサスでは2024年12月の選挙に勝利したラファエル・ロウサンが実権を握っており、スペインサッカーの統括組織からルビアレスの影響力の痕跡を消し去ることを目標の一つに掲げていた。

ロウサンは連盟のトップとして抜本的な改革を主導。男子・女子サッカー双方での成功や、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督との契約延長など、競技面での結果がその運営の正しさを裏付けている。

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今、最大の焦点となっているのは、数ある取り組みの中でも2030年ワールドカップの招致を主導したこのポストに、ルビアレスが再び立候補するかどうかだ。

ルビアレスはテレビ番組にたびたび出演し、一連の出来事に関する自身の見解をつづった著書『ルビアレスを殺せ』を出版しているものの、サッカー界への復帰の意思を公に示したことは一度もなく、「生計を立てるため」にビジネスに専念する姿勢を見せている。

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それでも、復帰の可能性をめぐる噂は依然としてくすぶっている。ただ、現時点で確かなのは、彼の立候補を妨げていた資格停止期間が完全に終了したということだ。