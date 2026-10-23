インテル・マイアミ（アメリカ）を率いるアルゼンチン人のリオネル・メッシは、2026年プリンセサ・デ・アストゥリアス賞スポーツ部門を受け取るためスペインへ電撃訪問したのち、速やかにアメリカへ戻る準備を進めている。一方で、来週月曜日に開催予定のバロンドール授賞式への出席をめぐる彼の去就に注目が集まっている。

メッシはスペイン・オビエド市に到着し、その競技人生と社会的影響への評価として同賞を受け取った。スポーツ宮殿で子どもたちや若者たちと面会し、スペイン国王夫妻とともに夕食をとったのち、同国を離れて自チームへ戻る準備に入る。

メッシ、インテル・マイアミへの復帰を準備

インテル・マイアミの主将は速やかにアメリカへ戻る見込みで、明日の土曜日に予定されているニューヨーク・レッドブルズとの対戦に備える。この一戦は、イースタン・カンファレンス2位につける彼のチームにとって重要な試合であり、シーズン佳境における競争を続けていくことを目指している。

インテル・マイアミのハビエル・マスチェラーノ監督は、メッシのチームへの献身を称賛し、選手が自らの意思で仲間とともにあり試合に出場することを望んでいると強調した。

マスチェラーノ監督は次のように語った。「彼が自らの意思でここにいて、プレーすることを望んでいることを、我々は誇りに思うべきだ」。

メッシはバルセロナ対レアル・マドリードのクラシコを欠場するのか？

メッシがインテル・マイアミの試合に合流するためアメリカへの帰国を準備するなか、来週日曜日に予定されているバルセロナ対レアル・マドリードのクラシコへの出席の可能性は低いとみられる。とりわけ、この試合がニューヨーク・レッドブルズとの対戦のわずか1日後に行われることがその理由だ。

アメリカのチームとの関わりを踏まえると、アルゼンチン人スターが待望の頂上決戦を観戦するためにスペインに留まる意向を裏付ける情報は一切出ておらず、速やかなアメリカ帰国が最も有力なシナリオとなっている。

ではバロンドール授賞式についてはどうか？

他方で、10月26日月曜日に開催予定のバロンドール授賞式へのメッシの出席の去就は、キャリアで17度目となる同賞へのノミネートにもかかわらず、現時点で未確定のままだ。

スペイン人のラミン・ヤマルが受賞の最有力候補の一人として浮上しており、イングランド人のハリー・ケイン、フランス人のキリアン・エムバペも、それぞれ所属クラブで見せたパフォーマンスを受けて候補に挙がっている。

メッシはバロンドール受賞回数の記録保持者であり、通算8度の受賞を誇る。しかし、とりわけアメリカでのスポーツ上の関わりを考えると、授賞式に出席するのか、それとも遠方から結果を見守るにとどめるのかは、現時点ではまだ明らかにされていない。