スペイン紙『マルカ』は、2026年ワールドカップの開幕戦でブラジルと対戦するモロッコ代表について、最大の弱点はコーチ陣の交代だと指摘した。

同紙は、直近の好結果で自信を付けるモロッコ代表が、堅守と安定感を武器に番狂わせの候補と指摘した。

それでも同紙は、前監督ワリード・アル・ラクラーキ氏の電撃辞任と大会直前のモハメド・ワヒビ氏就任が不安材料だと指摘。新監督には2022年大会で前任者が積んだような国際経験がないからだ。

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同紙は、U-20ワールドカップ制覇などの実績でA代表監督に就任した点を指摘するも、本大会の重圧は別物と結論づけている。

記事はまた、モロッコが最近の成功をもたらした戦術的アイデンティティを維持しているとも指摘した。組織的な守備、強力なプレス、素早い切り替え、前線に自由を与える4-2-3-1を採用している。

強みとしては、 同紙は、アフリカ勢で唯一予選8試合全勝したモロッコの数字を称賛。堅守とFWアイユーブ・アル・カビーの活躍で22得点2失点だった。

また、アシュラフ・ハキミは「代表の魂」と呼ばれ、攻守で大きな影響力を誇る。経験豊富な彼は大会での活躍が期待される。

初戦の相手はブラジル。この一戦が「アトラスの黒豹」の真価と野心を示す試金石となる。