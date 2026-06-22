スペインの報道によると、ハムザ・アブド・アル＝カリームの2026年W杯出場は、バルセロナがエジプトの若き才能に賭けた判断の正しさを証明した。彼はグループ7を首位で進むエジプト代表の主力として、大会屈指の新星に躍り出た。

スペイン紙『マルカ』によると、バルセロナは今年初めにハムザと契約。彼は今大会の注目株に成長した。

彼は昨年冬、レンタル移籍でバルセロナの下部組織に加入。短い出場時間ながら才能を示し、エジプト代表に招集された。

エジプト代表としてこれまで2試合に出場し、国際舞台でも存在感を示している。

ニュージーランド戦（3-1勝利）で約15分、ベルギー戦（引き分け）でも同程度出場した。

彼の活躍は、バルセロナ首脳陣にアル・アハリとの買取条項発動を決意させた。

契約では、バルセロナが150万ユーロを支払い、追加条項として変動要素が設定されている。

スペイン紙『マルカ』は「ハムザはエジプトで最も有望な若手の一人としてバルセロナに加入した。多くの人が彼をモハメド・サラーの後継者と見なし、もはや“将来の才能”ではなく、すでに存在感を示している」と伝えている。

加入から6か月間は手続きの関係で出場機会が限られた。

1月に加入したが、実際にプレーできたのは3月からだった。それでもユースチームで11試合8得点を挙げ、大きな戦力となった。

スペイン紙は記事をこう結んだ。 「ハンス・フリック監督はシーズン終了前に、彼が新シーズンのプレシーズンに参加する選択肢の一つになると示唆した。いずれにせよ、ハムザはユースでのプレーからワールドカップ出場へ飛躍し、重要な役割を果たした。バルセロナにとって理想的な移籍だったと言えるだろう」。