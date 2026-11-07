スペイン紙『スポルト』：ハムザ・アブドゥルカリムに深刻な逆戻り

ホッサム・ハッサンのエジプト代表監督退任は、バルセロナに所属する若き攻撃手ハムザ・アブドゥルカリムにとって新たな打撃となる。年齢の若さと国際経験の乏しさにもかかわらず、彼にワールドカップ出場の機会を与えてくれた、自身のキャリアを最も支えてくれた一人を失ったからだ。

スペインの『スポルト』紙は、ホッサム・ハッサンのエジプト代表指揮官からの退任が、ハムザ・アブドゥルカリムの将来に及ぼす影響に焦点を当て、首脳陣の交代が、前監督の信頼を勝ち取り世界最大のサッカーの舞台でプレーする機会を得たこのエジプト人攻撃手にとって、後退を意味すると論じた。

ここ最近の期間は、ハムザ・アブドゥルカリムのキャリアにおいて数々の進展に満ちていた。印象的なスタートの後にバルセロナとの契約を更新し、最近ではU-19のユースチームでUEFAユースリーグのアストン・ヴィラ戦に出場。その後はトップチームの一員に加わり、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックの下でベンチに座った。

このエジプト人攻撃手はバルサ・アトレティックでもプレーし、カタルーニャのクラブ内での歩みを続けている。クラブは彼を、異なる特徴を備えた攻撃手と見ており、その最たるものがペナルティーエリア内での優れたポジショニング、攻撃を仕留める決定力、そして空中戦での優位性である。

同紙は、ホッサム・ハッサンがエジプト代表においてハムザ・アブドゥルカリムを最も支えた一人であったと指摘した。年齢の若さと国際経験の限られていることにもかかわらず、彼の能力に賭け、ワールドカップに参加する代表のメンバーに招集することを決断し、世界の舞台で自らを証明する貴重な機会を与えたのだ。

エジプト代表はこの大会で目覚ましい戦いを見せたが、ラウンド16で当時の王者アルゼンチンに敗退した。2点をリードしていながらの逆転負けだった。一方、ハムザは代表のほとんどの試合に出場し、大会を通じて明確な足跡を残した。

しかしホッサム・ハッサンの退任は、この若き攻撃手の将来を新たな局面に立たせることになる。自らに信頼を寄せ、国際的なキャリアの最も重要な節目の一つで起用してくれた監督を失ったのだ。代表がアフリカ・ネイションズカップ予選のマラウイ戦2試合に臨む準備を進めている時期のことである。

『スポルト』は、セラミカ・クレオパトラの前監督アリ・マヘルがホッサム・ハッサンの後任として職務を引き継ぐことを確認した。彼の最初の決断、そしてハムザ・アブドゥルカリムが前首脳陣の下で得てきた機会をどこまで引き続き得られるかに、注目が集まることになる。