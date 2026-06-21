スペイン紙：アル・アハリはエジプトの秘密兵器。ワールドカップでファラオたちに優位をもたらす。

スペインの報道によると、エジプトは2026年ワールドカップ初戦のベルギー戦で、組織力と団結力を示した。

スペイン紙「アス」は、代表に多数のアル・アハリ選手が名を連ねる点がエジプトの「秘密兵器」だと伝えた。

同紙によると、エジプト代表のホサム・ハサン監督が率いるメンバー26人のうち8人がアル・アハリ所属で、ハサン監督自身も現役時代に同クラブでプレーした。

同じクラブでプレーする習慣があることは、個人技が光る大会で大きな武器になる。

ベルギー戦では、ムスタファ・シューベイル、モハメド・ハニ、ヤセル・イブラヒム、マルワン・アッティア、イマーム・アシュールの5人が先発。モハメド・エル・シュナウィ、マフムード・ハサン・トレジエ、後半出場のアフメド・ムスタファ（ジズー）の3人はベンチ入りした。

同紙は、これが「ファラオ」たちが掲げる、チーム全体で輝き、他にはない強みを活かす哲学を体現していると指摘した。

2025年末から2026年初頭に開催された2025-2026アフリカネイションズカップでもアル・アハリの選手たちは存在感を示し、優勝を狙うエジプト代表のモロッコ合宿には同クラブから9人が招集された。

これは2025年クラブワールドカップに出場したアル・アハリにとって、さらなる成功を示すものとなった。

アル・アハリはグループステージ期間中、代表に招集された選手1人につき約10万ユーロを受け取る。エジプトがノックアウトステージに進出すれば金額はさらに増える。

『AS』は「エジプト代表の成功が国内最大クラブの貢献と結びつくのは新しいことではないが、今回はアル・アハリの選手たちが“ファラオ”の背骨となっている点に注目すべきだ」と指摘した。

同紙は「この中核はGKシューベール、DFハニとヤセル・イブラヒム、MFマルワン・アッティアとイマーム・アシュールだ。彼らはモハメド・サラーやオマル・マルムシュに頼り切らない戦術で輝いている」と結んだ。