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スペイン紙『アス』が実施した大規模なアンケート調査により、レアル・マドリーのスター、ジュード・ベリンガムがサッカーファンの間でどれほど高く評価されているかが明らかになった。

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マドリードの同紙による調査では、このイングランド代表がアンドレス・イニエスタ、スティーヴン・ジェラード、ミカエル・ラウドルップをはじめとする往年のレジェンドや現役スターを上回った。一方、ルカ・モドリッチには迫ったものの、ジネディーヌ・ジダンには大きく及ばなかった。

この調査は、ベリンガムがチャンピオンズリーグのアイントホーフェン戦で見せた印象的なパフォーマンスを受けて実施された。ベリンガムはこの試合をベンチスタートとし、後半から出場するとレアル・マドリーの戦いぶりを一変させた。1ゴール1アシストを記録し、メレンゲが5-1で勝利した一戦で最も輝いた選手の一人となった。

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同紙はベリンガムを10人の選手と直接比較し、それぞれの選手よりベリンガムの方が上だと思うかを読者に尋ねた。

同紙が夕刊版で投票締め切り時に公表した結果によると、調査には1万3212人が参加した。

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最も注目を集めたのは、ベリンガムがバルセロナのペドリを大差で上回ったことだ。参加者の86%がベリンガムを選び、このスペインのスターを選んだのはわずか14%だった。

さらにレアル・マドリーのMFは、スティーヴン・ジェラードを83%対17%、ミカエル・ラウドルップを72%対28%、アンドレス・イニエスタを62%対38%で上回った。

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また、ほかの何人かに対しては難なく優位に立った。マルティン・ウーデゴールとの比較では97%の票を獲得し、ラヤン・シェルキには96%、ポール・スコールズには92%、フランク・ライカールトには89%で上回った。

しかし、レアル・マドリーでかつてチームメイトだったルカ・モドリッチとの比較はより厳しいものとなり、参加者の66%がこのクロアチアのスターを支持し、ベリンガムは34%にとどまった。

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そしてジネディーヌ・ジダンは、ベリンガムをより大きな差で上回った唯一の存在となった。参加者の79%がジダンを選び、このイングランド代表を選んだのは21%だった。

ベリンガムはアイントホーフェン戦後、ジダンとの比較について「それは僕にとってプレッシャーではなく、名誉なことだ。ジダンに似ていると思われるようなプレーをすることもあるけど、彼は僕よりはるかに優れた選手だった」と語っていた。

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データ面では、同紙によるとベリンガムは今シーズンの出場時間でレアル・マドリーの選手中3番目となる1447分を記録している。上回っているのは1530分のティボー・クルトワと、1613分のキリアン・エムバペだけだ。

この出場時間の中でベリンガムは7ゴール5アシストを記録している。アイントホーフェン戦でのゴールはそのハイライトの一つであり、ヴィニシウス・ジュニオールへのパスでもう1点もお膳立てした。

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ベリンガムは自身の調子の向上について、指揮官ジョゼ・モウリーニョのおかげだとし、「モウリーニョだ。それ以外の何物でもない」と短く語った。