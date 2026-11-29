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コモ対ユヴェントスの試合当日、スペインの『エル・パイス』がセスク・ファブレガス監督の特集を掲載した。ファブレガス監督率いるコモは、今季もチャンピオンズリーグ出場権を争い、欧州最高峰のクラブ大会で今季行われているリーグフェーズでも注目を集めている。記事のタイトルは「放蕩息子セスクとゴッホの耳」だ。「ラ・オレハ・デ・ヴァン・ゴッホ」はスペインの著名なポップロックバンドである。

記事は、コモで手腕を発揮するファブレガス監督が、バルセロナのサポーターから常に疑いの目で見られてきたことに触れている。長年カンプ・ノウへの復帰を待ち望んだサポーターは、復帰後の彼をどこかよそよそしく、距離があると感じていたという。一方で、バルセロナはハンジ・フリック監督の指揮する時期が終わった後を見据え、ファブレガス監督に注目しているとも伝えている。ヤマルらを擁するチームの指揮を託す理想的な人材とみているという。バルセロナはスペイン人指揮官を高く評価しているようだ。ファブレガス監督は2011年から2014年まで選手として在籍したクラブに戻る可能性がある。

イタリアに関しては、『エル・パイス』が明かした最も興味深い舞台裏は、ユヴェントスのファブレガス監督への関心だ。同紙によると、ユヴェントスは近年、スペイン人指揮官を招いてチームを任せようとしたという。インテルも同様だった。インテルが動いたのは、シモーネ・インザーギ監督が退任した2025年のことだ。

ファブレガス監督はユヴェントスからのオファーを断り、ビッグクラブを率いるには、より機が熟すのを待つことを選んだ。ボローニャからユヴェントスに移ったチアゴ・モッタ監督のように、名門で指揮を執って評価を落とすリスクを避けるためだ。

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1987年生まれのセスク・ファブレガス監督は2023年からコモを率い、今夜、セリエA第13節でルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスと対戦する。試合前日の記者会見で、スペイン人指揮官はユヴェントスについてこう語った。「ユヴェントスに、我々を上回るものは何もない。両チームとも良いサッカーをするし、我々も勝利を目指す。ただ、彼らはエンジンがかかると勢いがあり、多くの得点を挙げている。勝つには完璧な試合をしなければならない」

スパレッティ監督については「彼から経験を盗みたい。多くのクラブで良い仕事をしてきた。私はまだ多くの間違いを犯すが、彼は自分にずっと強い自信を持っている。彼には感謝しなければならない。5回会ったが、いつもとても良く接してくれた。彼の前ではどう振る舞えばいいか分からなくなるほどだ。そのカリスマ性に少し気後れする」と語った。