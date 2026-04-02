スペイン政府、イスラム教に対する人種差別的な野次をめぐる事態の対応を強化することを決定

本来なら祝祭的な雰囲気となるはずだった親善試合の会場であるカタルーニャ州のエスパニョール・スタジアムは、スペイン国内に大きな衝撃を与える出来事の舞台となり、政府は迅速な介入を余儀なくされた。

2026年ワールドカップに向けた両代表の準備の一環として、火曜日にバルセロナの「RCDEスタジアム」（エスパニョール・スタジアム）で開催されたスペイン代表とエジプト代表の親善試合では、人種差別的な出来事が発生した。

試合は0-0の引き分けに終わったが、一部の観客がイスラム教徒を敵視するチャントを唱えたり、エジプトの国歌斉唱中にブーイングを浴びせたりするなど、試合の雰囲気を台無しにする残念な出来事が発生した。

スペイン政府は事態を深刻に受け止め、親善試合中に発せられたイスラム教や外国人に対する敵対的なチャントを、潜在的なヘイトクライムとみなして検察庁に告発することを決定した。

スペイン政府の平等・非差別・反人種差別担当局長であるビクトリア・カリージョ氏は、憎悪犯罪および差別対策担当の検事総長ミゲル・アンヘル・アギラル氏に公式書簡を送付した。

カリージョ氏は書簡の中で、先週火曜日にコルネリャ・デ・ユーブリガット（バルセロナ）のRCDEスタジアムで発生した事件について、直ちに捜査を開始するよう求めた。

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演説では、一部の観客によるチャントに加え、エジプト国歌斉唱中のブーイングが、スペイン刑法第510条で処罰される憎悪犯罪に該当する可能性があることが指摘された。

スペインのペドロ・サンチェス首相は、この事件を強く非難し、「容認できず、二度と繰り返されてはならない」と強調した。

サンチェス首相は自身のソーシャルメディアアカウントで次のように投稿した。「後進的な少数派が、多様性と寛容さを重んじる国としてのスペインのイメージを損なうことを許してはならない。代表チームとそのサポーターは、このイメージの不可欠な一部である。この事件で傷ついた選手たちに、私の全面的な支援を贈る」。

一方、大統領府・法務大臣のフェリックス・ボラニョス氏は、「今日沈黙を守る者は共犯者となる」と強調し、すべての人を尊重する社会の構築に向けて政府が取り組みを継続する決意を改めて示した。

カタルーニャ州警察（モソス・デ・エスクアドラ）も本件について並行して捜査を進めており、この事件はイスラム系コミュニティやサッカー選手たちの間で広範な怒りを引き起こしている。