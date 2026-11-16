スペイン撃破のケイン、「EUROとW杯を制する」と宣言

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イングランド代表のキャプテンを務めるハリー・ケインは、スペインの選手たちがメトロポリターノでサポーターの前でワールドカップのトロフィーを披露する姿を見たことが、イングランドの選手たちにとって大番狂わせを起こすための新たなモチベーションになったと明かした。イングランドは世界王者を3-2で下している。

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イングランド代表には証明すべきものがあった。夏のワールドカップを3位で終え、9月にはウェンブリーでスペインに2-3で敗れていたからだ。しかし今回は、後半にエリオット・アンダーソンが退場処分を受けながらも耐え抜き、43試合に及んでいたスペインの無敗記録をストップさせた。

試合前には、スペインのキャプテン代行を務めたウナイ・シモンがマドリードのサポーターの前でワールドカップのトロフィーを掲げた。ケインは、この光景がイングランドの選手たちに試合を支配するための新たな原動力を与えたと認めている。

ケインは試合後、『スカイスポーツ』が伝えたコメントの中で次のように語った。「あれ（スペインの祝勝）を見て、僕たちはより一層勝利に飢えるようになった。『よし、あれから4カ月が経ったが、この先も勝ち進んで次のヨーロッパ王者、そして世界王者になるのは僕たちだ』と言えるだけのモチベーションをもらったんだ」

「もちろん、それはまだ証明しなければならないし、道のりはまだ長い。でも、今夜のような夜はチームの力に対する僕たちの信念をさらに強めてくれるだけだ」

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「この勝利は、僕たちがやっていることを示している。自分たちの野心について語るのはひとつのことだが、それを世界最高のチーム相手に示せたとなれば、本当に報われた気持ちになる」

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「僕たちは引いて守りたいチームではない。前進し続けて、最高のレベルに達したときの自分たちがどんなチームなのかを示したい。ハイテンポなプレー、高い位置からのプレス、ボール奪取、相手守備陣の背後への走り込み、そしてカウンターでね」

試合については、こう振り返った。「最初の60分間、僕たちを止めるのは難しかったと思う。そして残りの30分間は、エスタディオ・アステカ（ワールドカップのメキシコ戦）やこうした試合で積み重ねてきた経験に頼らなければならなかった」

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「あの場面でデクラン・ライスと話していて、僕たちはこれより厳しい状況を乗り越えてきたと伝えたんだ。そして、それを証明してみせた」

「決定的なチャンスはそれほど多くなかった。ジェームズ・トラッフォードが素晴らしいセーブをいくつか見せてくれた。特に終盤のダブルセーブだね。でも、アウェーでスペインを相手に、しかも10人でリードを守り切れたということは、このチームのメンタリティを示している」

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イングランド代表は2026年11月15日（日）の夜、首都マドリードのメトロポリターノで行われたUEFAネーションズリーグ・リーグAグループ3の最終節でホームのスペインを3-2で下し、ここ数年で最も印象的な勝利のひとつを挙げた。



ピッチ上では、トーマス・トゥヘル監督率いるチームが力強いパフォーマンスを披露し、ホームチームに対して自分たちのスタイルを押し付けることに成功した。45分にケインがPKで先制点を挙げ、代表通算ゴール数を93に伸ばすと、53分にはエズリ・コンサが2点目を追加。そのわずか4分後には、ベン・ホワイトが3点目を奪ってリードを広げた。

しかし63分、試合は劇的に動く。エリオット・アンダーソンがラミン・ヤマルを倒して退場処分となり、スペインがPKを獲得。これをミケル・オヤルサバルが決めて1点を返した。さらに10分後にはニコ・ウィリアムズが2点目を挙げ、スペインが絶え間なく圧力をかける中、終盤は白熱した展開となった。

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イングランドは粘り強い守備に加え、GKジェームズ・トラッフォードの活躍に救われた。トラッフォードは何度も決定的なシュートを阻み、とりわけ土壇場での見事なダブルセーブで、母国の3-2での勝利を守り抜いた。