スペイン戦を前に、ドニスはサウジアラビアを最悪のシナリオに備えさせる。

サウジアラビア代表コーチ陣は、2026年W杯第2戦スペイン戦へ急ピッチで準備を進めている。優勝候補のスペインは強力な攻撃陣を誇り、「アル・アハザル」にとって大きな試練となる。

ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス監督は、ウルグアイ戦の引き分けに続き、再び好結果を目指す。バルセロナのスター、ラミン・ヤマルら強力攻撃陣を擁する相手に大敗しないよう対策を進めている。

「グリーン・イーグルス」の本拠地を待ち受ける最も厳しいシナリオ

練習では、コーチ陣がGKに集中的に指導を行い、相手の連続攻撃に対応する準備を進めている。

GKコーチはドニスの指示を受け、ペナルティエリア内のシュートやリバウンド、高速クロスへの対応を重点的に指導した。

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さらに、危険エリアへのバックパスを避け、ボールはキャッチするかサイドへ蹴り出すよう指示した。

ドニス監督は、スペインが第1節で引き分けたため、大量得点を狙って強いプレッシャーをかけてくると見込んでおり、これが最も厳しいシナリオだと語る。

アル・オワイスは懸念を払拭した。

アル・アラビーヤの特派員によると、モハメド・アル・オワイスは代表最終練習に通常通り参加し、スペイン戦への出場準備が整った。

数日間の別メニュー調整で不安視されたが、万全の状態で試合に臨めることが確認された。

GK専門のトレーニングにも参加し、スペインの強力な攻撃を想定した難球対応やプレッシャー下的プレーを重点的に確認した。

ベテランGKの活躍に期待がかかる。

第1節ウルグアイ戦で好パフォーマンスを見せたベテランGKの経験と活躍に、サウジアラビア代表は大きな期待を寄せている。

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前回はペナルティエリア内での4度の決定機を含む9本のシュートを阻止し、貴重な1ポイント獲得に直結した。

スペインの激しいプレスを受けることが予想されるが、スタッフは元アル・ヒラルGKが難局でも好パフォーマンスを維持し、チームの無失点に貢献すると信じている。