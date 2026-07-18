スペイン戦を前に、スカローニ監督が抱える3つの課題

アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、明日日曜に開催される2026年W杯決勝スペイン戦の先発メンバーを最終調整している。2連覇を狙う同代表の予想メンバーには、3つの不確定要素がある。

アルゼンチンテレビ局「TYC」によると、スカローニ監督は2022年カタール大会優勝から4年を経て、ニュージャージー州メットライフ・スタジアムでの一戦へメンバー変更も検討している。

大会中と同様に、試合前もコメントは一切なく、最終メンバーは不透明だ。

右サイドバックはモリーナかモンテルか？

最初の迷いは右サイドバックだ。ナホエル・モリーナとゴンサロ・モンテルのどちらを選ぶか。モンテルは大会を通じて定位置を確保していたが、イングランドとの準決勝では不安定で、失点も彼のサイドから生まれた。

一方、リバー・プレートのDFは後半から出場し、高いパフォーマンスで前線へ積極的に上がり、先発アピールに成功した。

中盤の2つのポジションを巡る3人の争い

中盤ではロドリゴ・デ・ポール、ジュリアーノ・シメオネ、ニコラス・ゴンサレスの3人が2つのポジションを争う。

イングランド戦では途中出場ながら存在感を示した。チームへの影響力と勝負強さを考えれば、「小さなエンジン」の愛称で呼ばれるディ・ポールが先発に返り咲く可能性もある。

左利きのゴンサレスは、ラミン・ヤマルの動きを封じるために起用される可能性もある。 ペドロ・ポロやラミン・ヤマルを封じるには、タリアヴィーコとの連携が不可欠だ。そのため、シメオネの息子を差し置いて起用される可能性もある。とはいえ、現時点ではブカ・ジュニアーズの選手が優先されている。

ル・セルソはパレデスとポジションを争う。

3つ目の課題はジョバンニ・ル・セルソだ。直近の練習で13のポジションの1つを獲得し、コンディションが万全でないレアンドロ・パレデスの代役候補となっている。

予想スタメン

現時点での予想先発メンバーは以下の通り。

GK：エミリアーノ・マルティネス

DF：ゴンサロ・モンテル（ナホエル・ムリーナ）、クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、ニコラス・タリアヴィコ

中盤：ジュリアーノ・シメオネ、ロドリゴ・デ・ポール（ニコラス・ゴンサレス）、エンツォ・フェルナンデス、レアンドロ・パレデス（ジョバンニ・ル・セルソ）、アレクシス・マカリストル

FW：リオネル・メッシ、ジュリアン・アルバレス