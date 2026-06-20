2026年W杯グループリーグ第2戦スペイン戦を目前に控え、サウジアラビア代表のゲオルギオス・ドニス監督が、元「アル・アハル」のスターで同国サッカー界の伝説的選手サイード・アル・アウィラン氏から批判を受けた。

サウジアラビア代表は初戦のウルグアイ戦を1-1で終え、次戦では「ラ・ロハ」スペイン代表との厳しい戦いに挑む。この引き分けを受け、代表チームのパフォーマンスとドニス監督の采配を巡り、ファンからは賛否が噴出している。

試合の流れを左右した采配があるとされ、ファンやメディアから批判を受けていた。

アル・アウィラン氏は公式Xで、スペイン戦では現実的な采配を求め、突破を願うファンにとってこの試合がどれほど重要かを踏まえ、準備万端の選手を起用し、情に流されない選抜の必要性を強調した。

アル・ウィラン氏は「コーチ陣には責任感と現実的な判断を持ち、気遣いなく、最も準備の整った選手たちを起用してほしい。この代表チームを応援する何百万人もの人々がおり、誰もが喜びと予選突破を望んでいる。毎回、同じ過ちを繰り返してはならない」と語った。

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また、ドニス監督を直接批判し、その采配はエルヴェ・ルナール前監督と大差ないと指摘した。

アル・ワイランはさらに、代表チームはスペイン戦よりカーボベルデ戦に集中すべきだと指摘。最終節で勝つほうが突破への近道であり、スペイン戦ではハイペースな展開で選手が消耗すると警鐘を鳴らした。

また、2027年アジアカップ開催を控えるサウジアラビア代表にとって、将来を見据え、新戦力にチャンスを与えるべきだと主張した。

アル・ウィランのコメントは、代表にとって重要な時期に発表された。チームはスペイン戦で勝ち点または番狂わせを求め、2026年W杯決勝トーナメント進出へ前進したい。