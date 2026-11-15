共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

イングランド代表主将のハリー・ケインが、スペインで行われたネーションズリーグの試合でPKから先制ゴールを決め、長年の記録に並んだ。

このアウェーでの得点により、33歳のケインは、アウェーでの7試合連続で少なくとも1ゴールを挙げたイングランド代表史上2人目の選手となった。

これまでにこの偉業を達成していたのはトム・フィニーだけだった。元攻撃的選手のフィニーは、1946年9月から1948年5月にかけてこの記録を達成している。

ケインにとって、特別な瞬間が続いている。先日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムでクロアチアに2-1で勝利した試合に先立ち、バイエルンのFWはバロンドール受賞を改めて表彰された。式には英国王位継承者のウィリアム王子と、伝説的GKのピーター・シルトンも同席。スタンドの観客は大規模なコレオグラフィーでこれをたたえた。

広告 広告

ケインが世界最優秀選手に選ばれたことで、イングランドサッカー界の長い空白期間も終わった。ケイン以前にサッカーの母国へ同賞を持ち帰った最後の選手は、2001年のマイケル・オーウェンだった。

Getty Images

イングランド代表最多出場：記録保持者ハリー・ケインが抜いたのは誰？

クロアチア戦への出場で、ケインはイングランド代表通算126試合出場を達成し、それまで最多記録を持っていたシルトンを抜いた。シルトンは数十年にわたりこの記録を保持していた。ケインは試合後、「キャリアの中でも最大級の節目の一つだと思う」と語った。

国内外のメディアもバロンドール受賞者を称賛した。デイリー・メール紙は「ケインは史上最も恐るべきストライカーの一人であり、サッカーの殿堂にふさわしい。彼の見せる謙虚さと、絶えず向上しようとするひたむきさからも、殿堂にふさわしい」と記した。スイスのブリック紙は「彼がナイトに叙されるのはいつだろうか？」と問いかけた。