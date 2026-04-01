スペイン対エジプト戦のサポーターの行動に衝撃の声が相次ぐ：「無礼で許しがたい」

火曜日の夜、スペインはエジプトと親善試合を行った（0-0）。試合中、観客は最悪の側面を見せ、サッカー界で多くの衝撃的な反応を引き起こした。

動画には、スペインのサポーターが「Musulmán el que bote（跳ばない奴はムスリムだ）」と大声で叫んでいる様子が映っている。これは複数の選手によっても確認されている。

水曜日、ラミン・ヤマルはこの件についてInstagramで反応を示した。彼自身もイスラム教徒であることから、特に強い衝撃を受けたと述べた。彼はこの行為を「無礼で許しがたい」と非難した。

「昨日、スタジアムで『跳ばない奴はムスリムだ』というチャントが響き渡りました。これは対戦相手に向けられたもので、私個人に対するものではないことは分かっていますが、ムスリムとして、やはりそれは無礼であり、容認できない行為だと思います」と、彼は声明の冒頭で述べている。

「すべてのサポーターがそうではないことは理解しているが、こうしたことを歌う人たちへ言いたい。ピッチ上で宗教を嘲笑の材料にすることは、あなたたちを無知で人種差別的な存在にしている。サッカーは楽しみ、応援するためのものであり、人が何者であるか、何を信じているかを理由に軽蔑するためのものではない」と、FCバルセロナのスター選手は語った。

バルセロナおよび代表チームでのチームメイトであるペドリも、試合後にこの状況について言及した。「私たち選手も、あのチャントに衝撃を受けています」と彼は語った。「私たちは、いかなる形の人種差別的なチャントも容認しません。このような事態は予想していませんでした。スタジアムで二度とこのようなことが起きないよう、私たち全員が協力しなければなりません。」

ルイス・デ・ラ・フエンテ代表監督もこれに同調し、その行為を「容認できない」と断じた。「そうした暴力的な人々を特定し、社会から排除しなければならない。彼らが遠く離れるほど良い」と彼は述べた。