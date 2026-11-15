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トーマス・トゥヘル率いるイングランドが、リヤド・エア・メトロポリターノでスペインに3-2で勝利し、ネーションズリーグのグループA3首位争いを制した。得失点差で首位となり、世界王者の43試合無敗にも終止符を打った。

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最終的な数字だけを見れば、スペインが一方的に攻め込んだように映る 。ホームのスペインはボール保持率64％、パス成功数はイングランドの243本に対して462本、シュート数も9本に対して23本だった。だが、この数字の裏には対照的な二つの展開がある。最初の1時間、イングランドはプレスでスペインのミスを誘い、3-0とリードした。63分にエリオット・アンダーソンが退場するとスペインが総攻撃に転じ、首位を守れるはずだった引き分けを阻んだのはジェームズ・トラフォードだけだった。

イングランドの戦術布陣

トゥヘルは4-2-3-1を採用。デクラン・ライスとアンダーソンをモーガン・ロジャーズ、ジュード・ベリンガム、アンソニー・ゴードンの後方に置き、ハリー・ケインを最前線に据えた。イングランドは守りに入るどころか、開始の笛からスペインに襲いかかった。最初の11分間はボール保持率69％を記録し、高い位置からのプレスでスペインに後方から組み立てる時間を与えなかった。7分には自陣からの組み立てを試みたスペインからボールを奪い、ケインのダイレクトシュートがわずかに枠を外れた。

イングランドの主な攻撃経路は左サイドだった。攻撃の46％がこのサイドから生まれ、ルイス・ホールはまるでウイングを一人加えたかのような役割を果たした。9分にはダイレクトで危険なクロスを送り、18分にはロジャーズのシュートをお膳立て。その1分後にはドリブルでスペインのペナルティーエリアに侵入した。

イングランドはボールを足元に収めた場面でも、はるかに効果的だった。ドリブルは20回中18回成功し、地上戦の競り合いでは65％を制した。ベリンガムはボールを持つたびにスペインの最終ラインへ仕掛けた。セットプレーも圧力となった。最初のCKから2分にベリンガムが至近距離でシュートを放ち、その直後の別のCKでもウナイ・シモンを対応に追われた。

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何より、より質の高いチャンスを作ったのはイングランドだった。9本のシュートのゴール期待値（xG）は2.28で、決定機もスペインの3回に対して5回。前半アディショナルタイムには、パウ・クバルシに倒されたケインがPKを決めた。スペインは枠内シュートを1本も放てないまま前半を終えた。

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スペインの戦術布陣

ルイス・デ・ラ・フエンテも4-2-3-1を採用した。中盤のマルティン・スビメンディとファビアン・ルイスの前にラミン・ヤマル、ミケル・メリーノ、アレックス・バエナを配置し、最前線にはミケル・オヤルサバルを置いた。スペインの攻撃は右のヤマルを中心に組み立てられ、攻撃の43％がそのサイドから生まれた。両チームが同じサイドから攻めていたため、ヤマルとホールの対決がこの夜の鍵となった。

前半はイングランドがその争いを制した。アンダーソンの退場までにスペインが放ったシュートはわずか4本。すべて前半のもので、枠内シュートはなかった。序盤のチャンスは、負傷したマルク・プビルに代わって21分に出場したペドロ・ポロから生まれた。ポロはヘディングとロングシュートでゴールに迫った。

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戦術の駆け引き

デ・ラ・フエンテはハーフタイムに3人を入れ替え、クバルシ、ルイス、メリーノに代えてディーン・ハイセン、ペドリ、フェルミン・ロペスを投入した。それでもイングランドは後半開始から12分間で2得点を挙げた。53分、ライスのCKにエズリ・コンサが完全にフリーで頭を合わせると、その4分後にはベリンガムがファーポスト側のベン・ホワイトへパスを通し、3点目が生まれた。どちらの得点も空中戦での優位によるものではない。空中戦の勝利数は両チームとも正確に10回ずつで、イングランドの優位はボールを奪って素早く動かしたことにあった。

転機はイングランド自身のミスから訪れた。63分、ジャレル・クアンサーがボールを奪われ、ヤマルがゴールへ抜け出すと、アンダーソンが引き戻した。アンダーソンはすでに中盤で5回ファウルを犯しており、このプレーでレッドカードを受けた。その2分後、オヤルサバルがPKを決めた。

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そこからはスペインの試合となった。23本のシュートのうち19本は退場後に放ったもので、一方のイングランドは74分にブロックされたケインのシュート1本だけだった。その中心には常にヤマルがいた。ホールをかわす場面が増え、最後の20分間で5本のシュートを放ち、2点目も演出した。

試合中の修正

72分にスビメンディが負傷したことでデ・ラ・フエンテは交代を余儀なくされ、両サイドにスピードをもたらすためニコ・ウィリアムズを投入した。その3分後、ゴードンが中盤でボールを失うと、速攻からヤマルがイングランドの守備陣の背後へクロスを送り、ウィリアムズがポストの内側に当てて決めた。

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トゥヘルの交代はすべてリードを守るためのものだった。78分にケインを下げてマイルズ・ルイス＝スケリーを投入し、ゴードンを攻撃の中心に残した。さらに83分にはベリンガムとゴードンに代えてジェド・スペンスとドミニク・カルバート＝ルーウィンを起用。89分にはホワイトに代わってダン・バーンが入った。

イングランドは自陣のペナルティーエリアを守る必要に迫られ、クリア数はスペインの8回に対して32回に上った。84分にはホワイトがぎりぎりのブロックでウィリアムズの確実と思われた得点を阻み、残りはトラフォードが食い止めた。トラフォードはビッグセーブ2回を含む6セーブを記録し、0.29点分の失点を防いだと評価された。最も見事だったのは終盤の連続セーブだ。フェルミンのシュートを弾き、続くアイメリク・ラポルテのシュートも指先でポストの外へそらした。一方のシモンは2セーブを記録したが、相手のシュートから予想される値より0.58点多く失った。

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結論

イングランドの勝利は最初の1時間で築かれた。トゥヘルのチームは高い位置からプレスをかけ、ホールを通じて左サイドを攻め、地上戦でスペインを上回り、チャンスを得点につなげた。スペインの終盤の猛攻が始まったのは、退場とイングランドの2度のボールロストがあってからだった。それによって最後の30分は一方的な攻勢となったが、トラフォードを破るには至らなかった。イングランドは得失点差でグループ首位となり、スペインの長い無敗記録は自国の首都で途絶えた。