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トーマス・トゥヘル率いるイングランドは、リヤド・エア・メトロポリターノでスペインに3-2で勝利し、ネーションズリーグのグループA3で首位争いを制した。得失点差で首位となり、世界王者スペインの43試合連続無敗を止めた。

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最終的な数字はスペインの猛攻を示している。ホームのスペインはボール保持率64％、パス成功数462本を記録し、イングランドの243本を大きく上回った。シュート数も23本対9本だった。しかし、この数字の裏には、まったく異なる二つの試合展開がある。最初の1時間、イングランドはプレスでスペインのミスを誘い、3-0とリードした。63分にエリオット・アンダーソンが退場すると、スペインは総攻撃を仕掛けた。首位を維持できる引き分けを阻んだのは、ジェームズ・トラッフォードだけだった。

イングランドの戦術的布陣

トーマス・トゥヘル監督は4-2-3-1を採用。デクラン・ライスとアンダーソンの前にモーガン・ロジャーズ、ジュード・ベリンガム、アンソニー・ゴードンを配置し、ハリー・ケインを最前線に据えた。イングランドは守りに入るどころか、開始の笛からスペインに襲いかかった。最初の11分間のボール保持率は69％。高い位置からのプレスで、スペインに後方から組み立てる時間を与えなかった。7分には、深い位置から攻撃を組み立てようとしたホームチームからボールを奪い、ケインのダイレクトシュートがわずかに枠を外れた。

イングランドの主な攻撃経路は左サイドだった。『FotMob』によると、攻撃の46％がこのサイドから生まれ、ルイス・ホールはウイングがもう一人いるかのように振る舞った。9分にはダイレクトで危険なクロスを送り、18分にはロジャーズのシュートをお膳立て。その1分後にはドリブルでスペインのペナルティーエリアに進入した。

イングランドはボールを持った際のプレーも、はるかに効果的だった。ドリブルは20回中18回成功し、地上戦の競り合いでは65％に勝利。ベリンガムはボールを持つたびにスペインの最終ラインへ仕掛けた。セットプレーからも圧力をかけた。最初のCKでは2分にベリンガムが至近距離からシュートを放ち、その直後の別のCKでもウナイ・シモンが対応を迫られた。

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何より、より質の高いチャンスを作ったのはイングランドだった。9本のシュートの期待得点（xG）は2.28で、決定機はスペインの3回に対して5回。前半アディショナルタイムには、パウ・クバルシに倒されたケインがPKを決めた。スペインは枠内シュートを1本も記録できないままハーフタイムを迎えた。

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スペインの戦術的布陣

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督も4-2-3-1で臨み、マルティン・スビメンディとファビアン・ルイスを中盤に配置。その前にラミン・ヤマル、ミケル・メリーノ、アレックス・バエナを並べ、ミケル・オヤルサバルを最前線に据えた。スペインの攻撃は右サイドのヤマルを軸に展開され、攻撃の43％がそこから生まれた。両チームがピッチの同じサイドから攻めていたため、ヤマルとホールの対決がこの夜の鍵となった。

前半はイングランドがその争いを制した。アンダーソンの退場までにスペインが放ったシュートはわずか4本。すべて前半のもので、枠内シュートはなかった。序盤のチャンスは、負傷したマルク・プビルに代わって21分に出場したペドロ・ポロから生まれた。ヘディングとロングシュートでゴールに迫った。

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戦術を巡る駆け引き

デ・ラ・フエンテ監督はハーフタイムに3人を交代。クバルシ、ルイス、メリーノに代えてディーン・ハイセン、ペドリ、フェルミン・ロペスを投入した。それでも、後半最初の12分間で2得点を挙げたのはイングランドだった。53分、ライスのCKにエズリ・コンサが完全にフリーの状態で頭を合わせる。さらに4分後には、ベリンガムのパスを受けたベン・ホワイトがファーポストで3点目を決めた。どちらの得点も空中戦での優位から生まれたわけではない。空中戦の勝利数は両チームとも正確に10回ずつで、イングランドの強みはボールを奪い、素早く動かしたことにあった。

転機となったのは、イングランド自身のミスだった。63分、ジャレル・クアンサーがボールを持ったところを狙われ、ヤマルがゴールへ抜け出すと、アンダーソンが引き戻した。アンダーソンはすでに中盤で5回のファウルを犯しており、このファウルでレッドカードを受けた。2分後、オヤルサバルがPKを決めた。

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そこから試合はスペインのものになった。23本のシュートのうち19本は退場後に放ったもので、一方のイングランドは74分にブロックされたケインのシュート1本だけだった。あらゆる攻撃の中心にいたのはヤマルだ。ホールをかわす場面が増え、最後の20分間で5本のシュートを放ち、2点目もお膳立てした。

試合中の修正

72分にスビメンディが負傷し、デ・ラ・フエンテ監督は交代を余儀なくされた。ニコ・ウィリアムズを投入し、両サイドにスピードを加えた。3分後、ゴードンが中盤でボールを失うと、ヤマルが速攻からイングランド守備陣の背後へクロスを送り、ウィリアムズがポストの内側に当てて決めた。

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トゥヘル監督の交代は、すべてリードを守るためのものだった。78分にケインを下げてマイルズ・ルイス＝スケリーを投入し、ゴードンを攻撃の中心に残した。83分にはベリンガムとゴードンに代えてジェド・スペンスとドミニク・カルバート＝ルーウィンを投入。89分にはホワイトに代わってダン・バーンが入った。

イングランドは自陣ペナルティーエリアを守る必要に迫られ、クリア数はスペインの8回に対して32回に達した。84分にはホワイトが土壇場のブロックでウィリアムズの確実と思われた得点を阻み、残りはトラッフォードが食い止めた。トラッフォードはビッグセーブ2回を含む計6回のセーブを記録し、0.29ゴール分の失点を防いだと評価された。その中でも最高のプレーは終盤に訪れた。フェルミンのシュートを弾き出し、続くアイメリク・ラポルテのシュートも指先でポストの外へかき出した。一方のシモンはセーブが2回で、対峙したシュートから予想される水準を0.58ゴール分下回った。

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総括

イングランドの勝利の土台は、最初の1時間で築かれた。トゥヘル監督のチームは高い位置からプレスをかけ、ホールを通じて左サイドを攻め、地上戦でスペインを上回り、チャンスを得点に変えた。スペインの終盤の猛攻は、退場とイングランドの2度のボールロストの後に初めて始まった。最後の30分間を一方的な攻勢に変えるには十分だったが、トラッフォードを破るには至らなかった。イングランドは得失点差でグループ首位となり、スペインの長い無敗記録は自国の首都で途絶えた。