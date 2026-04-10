スペイン審判委員会のフェラン・ソト委員長は、レアル・マドリード公式チャンネルによる審判批判を巡る論争について言及し、同委員会とクラブ運営陣の現状を説明した。

審判保護の措置を問われると、ソト氏はラジオ局「カディーナ・セル」で「正直、そのチャンネルは見ていない」と語った。

また、動画の拡散については「激しさはかなり収まった」と語った。

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試合の数時間前まで審判の身元を明かさない新ルールが影響しているかについては、「事前に20本の動画を準備できるし、コストもかからない。激しさは減った」と語った。

レアル・マドリードやフロレンティーノ・ペレス会長との関係については「関係は良好だ。普段はフロレンティーノとは話さない。主にブトラゲーニョと連絡を取っている」と語った。

ソト氏は、犯罪的な動画が見つかった場合、委員会はためらわずに対策を取ると付け加え、批判は特定のチャンネルではなくさまざまなメディアから寄せられていると強調した。