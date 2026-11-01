スペイン各紙が、バルセロナでセンターバックを務めたフレンキー・デ・ヨングのプレーを絶賛している。オランダ人MFは土曜夜のアラベス戦（6-1で勝利）で、ワールドカップで負傷して以来初めて先発出場した。

バルセロナはスポティファイ・カンプ・ノウでアラベスを圧倒した。ラフィーニャの2得点にフェルミン・ロペスとラミン・ヤマルのゴールが加わり、ハンジ・フリック監督のチームは前半を4-0で折り返した。

後半にはヤマルとアンソニー・ゴードンが追加点を挙げた。終盤にはアラベスも一矢を報い、マリアーノ・ディアスが1点を返して6-1とした。

デ・ヨングはフリック監督に先発で起用され、最終ライン中央でパウ・クバルシの隣に入った。アヤックス時代にはエリック・テン・ハーグ監督の下でこの位置を時折務めていたが、バルセロナでは初めてだった。

『ラ・バングアルディア』はデ・ヨングを高く評価し、プレーに8点を付けた。「今季初先発はセンターバックでの出場となった。ボールを持てば堅実で、持たない場面では精力的だった。スタンドからの拍手に値するプレーを見せ、監督を納得させようとしていた」

『マルカ』と『ディアリオ・スポルト』もデ・ヨングに8点を付けた。後者は「何カ月も経て先発に復帰し、センターバックを務めた。フィジカルの競り合いでは時折苦しんだが、足を出すタイミングと先を読むプレーは鋭かった。特にペナルティーエリア内でのボジェへの対応がそうだった。ボールを持てばドリブルにも果敢に挑み、時には前方へ持ち上がった」と記した。

また、ムンド・デポルティーボもオランダ代表選手の好プレーを評価した。「負傷者が多いため、フリック監督は彼をセンターバックで起用した。地上でのマークは適切だった。この試合は彼の守備力を本格的に試すものではなかったが、少なくとも交代時には励みになる拍手を受けた。ボールを持ったときのプレーは非常に良かった」

称賛したのはスペインメディアだけではない。フリック監督も試合後、この試みに満足感を示した。「必要になれば、あの位置でプレーできることを示してくれた。素晴らしい出来だったし、彼のプレーをとてもうれしく思う」