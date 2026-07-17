スペイン代表FW：「刑務所に入れられないよう、やむを得ずトランプ氏と握手する」

スペイン代表FWボルハ・イグレシアスは、来週日曜に米メットライフ・スタジアムで行われるW杯決勝スペイン対アルゼンチン後の表彰式で、ドナルド・トランプ大統領と顔を合わせる可能性について皮肉を交えて語った。

スペインのスポーツ誌『パネンカ』のインタビューで、トランプ氏を批判してきたイグレシアスは、表彰台に上がったら大統領に挨拶するか問われ、「刑務所行きはごめんだ」と冗談交じりに語った。

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舞台裏では、イングランド代表選手たちがトゥヘル監督の決定に衝撃を受けていた。

大会では出場時間が限られたものの、家族のようなチーム内でイグレシアスは「ラ・ロハ」に影響を与える存在だ。

社会や政治の問題にも率直に発言するスペイン人FWだ。

トランプ氏と握手する可能性について、33歳の彼は「そのことは考えたし、想像もした。全員が本当に幸せな瞬間に彼に挨拶し、その出来事がすぐに過ぎ去り、忘れられることを願っている」と語った。

さらに「時には経験した瞬間すら忘れる必要がある」と語り、その場が論争を呼ぶのに適していないとの考えを示唆した。

イグレシアスはさらにこう続けた。「人々はすでに私の考えを理解している。私はさまざまなことに挑むが、すべてを解決できるわけではない。これは複雑な問題だ」。



