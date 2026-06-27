スペイン代表監督：「ブラジルを破った。止まらない！」

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、2026年W杯グループリーグ最終戦でウルグアイを1－0で下した試合後、選手たちのパフォーマンスに満足を示し、ノックアウトステージでも同様の戦いができると確信していると語った。

まず、フランス代表ディディエ・デシャン監督の母逝去と、セビージャ元監督ホアキン・カパロス氏の結腸がん診断に哀悼の意を表した。

ウルグアイ戦については「私は今でもマルセロ・ベルサを高く評価している。試合をするのは選手たちだ。非常に熱くフィジカルな試合だった。これからは普通の試合ができることを願っており、審判についてはもう話したくない」と語った。

「このような試合を経験する必要がある。将来、同じ状況に直面するかもしれないからだ。我々は冷静さを保ち、挑発には乗らなかった」と続けた。

スペイン人監督は選手たちのパフォーマンスを称賛し、「このチームのパフォーマンスは称賛に値する。我々はこのような試合に慣れていないが、うまく対応できた。このチームは非常に結束力が強く、失点は少なく、多くの得点を挙げることができる。彼らは毎日私を驚かせてくれる」と語った。

戦術については「コンセプトは変えない。サイドの選手が少ないので、一部をそちらに移すかもしれない」と説明。さらに「どのポジションにも適応できる選手が多く、対戦相手の分析に基づいて交代している」と語った。

ニコ・ウィリアムズは軽い違和感があり、疲労が原因とみられる。より深刻なのはイェレミ・ピノで、W杯欠場の可能性もある。

今回のW杯と前回EUROのチームを比較する質問には「このチームを完全に信頼している。W杯とEUROの要求は異なるが、ブラジル相手に34試合無敗は正しい道を進んでいる証拠だ」と語った。

最後にデ・ラ・フエンテは代表の野心を強調した。「私は選手たちとともに非常に野心的だ。好結果を出しているが、まだ成長できる。目標地点に到達し、最高レベルへ向け努力を続ける」。