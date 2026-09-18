スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、UEFAネーションズリーグ2026-2027の開幕に向けた新たな招集メンバーを発表した。前回のワールドカップで優勝を果たしたメンバーと比較して、4名の変更が加えられている。

スペインは、ワールドカップ制覇、そしてその前のヨーロッパ選手権優勝以来の登場となり、1週間後にウェンブリー・スタジアムでイングランドの敵地に乗り込む。これは国際マッチウィーク中に行われる全4試合のシリーズの開幕戦となる。

イングランド戦の後、スペインは29日にサンチェス・ピスファンでクロアチア代表を迎え撃ち、その後3日にオビエドでチェコと対戦、そしてこのシリーズをスプリトでのクロアチアとの再戦で締めくくる。

変更はあるものの、デ・ラ・フエンテはワールドカップ優勝チームの基本的な骨格を維持しており、代表への扉は今なお全員に開かれていること、そして世界王者の一員としての地位を保つには輝きと競争を続けることが求められるという明確なメッセージを発した。

ワールドカップを戦った26名のうち、4名が新たな招集メンバーから外れた。

負傷がインテルのGKに扉を開く

ジョアン・ガルシアの招集メンバー外れは不可抗力によるもので、ラシンとの試合で転倒した際に右膝を負傷し、次回の代表合宿を欠場することとなった。

デ・ラ・フエンテはこの機会を利用して、インテル・ミラノのゴールキーパー、ジョゼプ・マルティネスを招集した。彼は2021年6月にスペイン代表のユニフォームで出場して以来、代表に復帰することになる。

マルティネスの代表初出場はデ・ラ・フエンテ体制下で行われたもので、セルヒオ・ブスケツとディエゴ・ジョレンテが新型コロナウイルスに感染したことで一軍が隔離され、スペインが二軍チームで臨まざるを得なかったリトアニア戦でのことだった。

フインが復帰、エリク・ガルシアがジョレンテの穴を埋める

右サイドバックのポジションでは、マルコス・ジョレンテが去る9月3日に代表引退を発表したことで、変更は予想されていた。

デ・ラ・フエンテはこのポジションでエリク・ガルシアを起用することを決めた。今シーズン、彼は所属クラブでの出場時間すべてをこの役割で過ごしている。加えて、ワールドカップを欠場した後に代表へ復帰するレアル・マドリードのスター、ディーン・フインを招集した。

フェルミンの復帰とガビの離脱

中盤では、バルセロナの選手ガビが招集メンバーから外れた。エルチェ戦の後に膝に新たな問題を抱えて以来、出場機会が減少していた。

ガビはワールドカップのカーボベルデとの初戦で先発したが、負傷のため存在感を保つことができなかった。

国際サッカー連盟の上訴委員会は、ワールドカップ決勝での出来事を理由にガビに科された出場停止処分の停止を求めるスペインサッカー連盟の要請を却下した。

一方、バルセロナのスター、フェルミン・ロペスがデ・ラ・フエンテの構想に復帰した。彼は昨シーズン最終節で負った足の負傷によりワールドカップを欠場したが、大会前は監督の構想において主力の一員だった。

新たなスペイン人ストライカーが得点王争いをリード

最前線では、ボルハ・イグレシアスの落選というサプライズがあった。彼はワールドカップ期間中、デ・ラ・フエンテが特に頼りにしていた選択肢の一人だった。

その代わりにエスパニョールのストライカー、ロベルト・フェルナンデスが入った。彼はリーグにおけるスペイン人最優秀得点王を争うサラ賞のトップに躍り出ている。

このエスパニョールのストライカーは、代表招集を争うレースでカミロ、エスペ、ゴンサロを上回った。

スペイン代表の完全なメンバー

ゴールキーパー：ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ、ジョゼプ・マルティネス。

ディフェンス：ペドロ・ポロ、エリク・ガルシア、パウ・クバルシ、ラポルト、プビル、ディーン・フイン、ククレジャ、グリマルド。

ミッドフィールド：ロドリ、スビメンディ、ペドリ、ファビアン・ルイス、ミケル・メリーノ、ダニ・オルモ、バエナ、フェルミン・ロペス。

フォワード：ニコ・ウィリアムズ、ジェレミ・ピノ、オヤルサバル、フェラン・トーレス、ロベルト・フェルナンデス、ラミン・ヤマル、ビクトル・ムニョス。





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