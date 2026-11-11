スペイン代表入りの夢が実現！ラモンはチームメートからメッセージが届くまで、代表招集を冗談だと思っていた

ラモン、予想外のスペインA代表初招集に驚き
セリエAのコモで好調を見せるハコボ・ラモンが、今後の試合に向けてスペインA代表に初招集された。ラス・ロサスのシウダー・デル・フットボルで取材に応じた21歳は、当初はその知らせを受け止めきれなかったと明かした。
「リストに自分の名前を見つけた時は、信じられなかった」 とラモンは『AS』に語った。
知らせを受けた時のことを振り返り、こう明かした。「アサン・ディアオが写真を送ってくれて、開いてみたら招集のリストだった。最初は信じられなかったけど、本当だと分かった。彼だったんだ。それに気づかなかった」
スペインA代表の仲間から温かい歓迎
代表合宿に到着したラモンは、新たなチームメートたちにすぐに温かく迎えられ、初めてのA代表で感じていた緊張も和らいだ。
「正直、知っている人は誰もいなかった。到着したばかりのビクトル・ムニョスを除いてね。でも、みんな素晴らしくて、歓迎のされ方も素晴らしかった。とてもよくしてくれた」とラモンは話した。
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「クバルシ、ハイセンは何度も話しかけに来てくれたし、ファビアン、ウナイ・シモンも……。みんなだよ。誰も挙げ忘れたくない」
コモのチームメート、ニコ・パスを高く評価
ラモンは、コモとアルゼンチン代表のMFニコ・パスがもたらす際立った影響にも言及した。パスはチャンピオンズリーグでの傑出したパフォーマンスにより、欧州各地から注目を集めている。
「彼は素晴らしい選手だ。チャンピオンズリーグでそれを証明しているし、大会で最も多くのゴールとアシストを記録している選手の一人だ」とラモンは語った。
「ニコ・パスはすべてを備えている。守備でも抜群なんだ！ みんな攻撃面での力ばかり見ているけど、守備でも抜群だ。僕たちに多くのものをもたらし、大いに助けてくれる」
古巣レアル・マドリーとの夢のチャンピオンズリーグ対戦を思い描く
代表でのキャリアが始まり、コモも欧州の舞台で注目を集めるなか、ラモンは将来の節目についても思いを巡らせた。
古巣との対戦を思い描いたことがあるかと聞かれると、ラモンは笑顔で答えた。「うん、考えたことはあるよ。実現したら最高だね。チャンピオンズリーグ準決勝での対戦なら、喜んで応じるよ！」
今はスペイン代表でのA代表デビューを果たすこと、そしてクラブの歴史的な戦いを続けることに集中している。