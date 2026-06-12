子供の頃の夢とプロとしての厳しさが交差する今、ラミン・ヤマルは自身初のワールドカップを目前に控えている。初戦から先発したいという抑えきれない意欲と、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督らスタッフが練る冷静な戦略。この対比が、スペイン代表のワールドカップ準備の大きな特徴だ。

ペルー戦後の短い休息を経て、スペイン代表は木曜日、ベイラー大学の施設で前向きに練習を再開した。

最も注目されたのは、ヤマルとニコ・ウィリアムズの復帰で、チームメイトたちは伝統的な「栄誉の通路」で彼らを出迎えた。2人は順調に回復しており、医学的な指標もすべて、来週月曜日にアトランタで行われるカーボベルデ戦への出場準備が整っていることを裏付けている。

ヤマルとデ・ラ・フエンテ監督の関係は少し特別だ。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、彼はW杯がCLのように毎年ある大会ではなく、4年に一度の舞台であることを理解している。

左膝の腱から7センチ離れた場所での筋断裂後も、 バルセロナと代表の共同リハビリプログラムに従い、理学療法士のフェルナンド・ガラン氏の指導の下、治療に専念した。腱に損傷はなく、手術を回避。徐々にチームに合流した。

しかし、ヤマルは「何としても初戦に出たい」と強い意志を示す。休まず練習を続け、体も心も準備万端だと感じている。初戦で存在感を示したいのだ。

しかしデ・ラ・フエンテ監督はリスクを回避すべきだと判断。カーボベルデ戦より決勝トーナメントでの万全を優先する。

当初の計画は、初戦を休み、サウジアラビア戦で出場時間を与え、ウルグアイ戦で万全を期すというものだった。スタッフは誰も急がない。

最終判断は大会最終日まで希望を維持するため、冷静に土壇場で下される。ヤマルはスペインの大きな希望だが、今は慎重さがその希望を守る唯一の道だ。