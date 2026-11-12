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スペインはプラハのエペト・アレナで10人のチェコを2-0で下し、ネーションズリーグでの全勝を維持した。アレックス・バエナのPKと、途中出場したマルク・プビルのアディショナルタイムのゴールが勝負を決めた。

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ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はクロアチアに勝利した試合の先発から7人を変更した。それでも大幅に顔ぶれを変えたスペインは、試合開始から終了まで主導権を握り、ボール保持率70％、704本のパス、22本のシュートを記録した。39分には、VARの確認を経てルーカス・アンブロスのハンドによるPKを獲得し、バエナが決めて先制。前半にはパウ・クバルシとファビアン・ルイスのシュートがそれぞれゴールの枠に当たった。

後半早々にはイェレミ・ピノが追加点を決めたかに見えたが、オフサイドで取り消された。72分には、チェコの主将ラディスラフ・クレイチがロベルト・フェルナンデスの決定的な得点機会を阻止して退場。当初はイエローカードが提示されたものの、VARの確認後にレッドカードへ変更された。ホームのチェコもセットプレーから好機をつくり、アダム・フロジェクのヘディングシュートがクロスバーに当たったが、枠内シュートは1本も記録できなかった。後半アディショナルタイムの終盤にフェルナンデスのシュートがポストを叩くと、その直後にプビルが得点し、スペインのグループ5連勝を決めた。グループA3の首位は、日曜日のスペイン対イングランド戦で決まる。

エペト・アレナでのスペイン代表の選手採点は以下の通り。

GK・DF

ウナイ・シモン（7／10）：主将が試される場面はほとんどなく、チェコは試合を通じて枠内シュートを放てなかった。自陣ペナルティーエリアへのクロスには機敏に対応し、後半早々にピノが決めながら取り消された場面では、前線へ抜け出すピノにロングボールを送った。

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ペドロ・ポロ（7／10）：右サイドで精力的に動き、ピノとの連係からフェラン・トーレスに序盤のチャンスをつくった。ただ、11分にルーカス・プロボドにかわされて警告を受けたことが、やや後味を悪くした。76分にプビルと交代した。

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パウ・クバルシ（8／10）：守備では冷静で、ボールを持っても落ち着いていた。31分にはマルク・ククレジャのクロスを頭で合わせてバーに当て、前半のスペインで最も得点に近づいた。

ディーン・ハイセン（7／10）：自信を持ってボールを持ち運び、バエナのボールに合わせたヘディングで2度ゴールに迫った。22分にはマチェイ・コヴァージュにセーブを強いた。ライアン・ナデリの背後への抜け出しを好守で阻んだ一方、自身のファウルでチェコにFKを与え、そのFKからフロジェクのシュートがバーに当たった。

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マルク・ククレジャ（8／10）：スペインで最も脅威となったサイドバック。前半にはクレイチの不用意なパスを奪って放ったシュートがわずかに枠を外れ、バーに当たったクバルシのヘディングにつながるクロスも供給。アディショナルタイムにはフェルナンデスの至近距離からのチャンスも演出した。

MF

マルティン・スビメンディ（7／10）：フェースガードを着けてプレー。中盤の底で正確かつ効率的にボールをさばいてスペインの攻撃を支え、長い時間にわたってチェコを自陣に押し込むことに貢献した。

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ファビアン・ルイス（7／10）：スビメンディとともにうまく攻撃をつないだ。41分にはフェルミン・ロペスのパスからカーブをかけたシュートを放ったが、ポストに当たり、得点を逃した。76分にペドリと交代した。

フェルミン・ロペス（7／10）：ライン間で活発に動き、ルイスのポスト直撃のシュートと、フェランのブロックされたシュートをお膳立てした。遠目からも狙ったが、コヴァージュを脅かすには至らなかった。82分にホルヘ・デ・フルトスと交代した。

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FW

イェレミ・ピノ（7／10）：ラミン・ヤマルが欠場する中、右サイドで先発。48分にコヴァージュの頭上を越す巧みなシュートでリードを広げたかに見えたが、VARの確認でオフサイドとなり、得点は取り消された。フェルミンのシュートをお膳立てし、66分に交代した。

アレックス・バエナ（8／10）：マン・オブ・ザ・マッチ。PKを任され、冷静に決めて先制点を挙げた。クロスからハイセンの2度のヘディングのチャンスをつくり、後半にはコヴァージュにセーブを強いた。アディショナルタイムには、ポストに当たったフェルナンデスのシュートもお膳立てした。

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フェラン・トーレス（6／10）：良い位置には入ったものの、チャンスを生かせなかった。開始20分までに2度シュートを枠外に放ち、フェルミンのパスからのシュートもブロックされた。66分にフェルナンデスと交代した。

交代選手・監督

ロベルト・フェルナンデス（7／10）：自身の走り込みによってクレイチのファウルを誘い、退場につながった。アディショナルタイムには、ククレジャのマイナスの折り返しを至近距離でうまく足元に収められず、決めるべき好機を逃した。その後、プビルの得点直前にはバエナのパスからシュートを放ち、ポストに当てた。

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ミケル・メリーノ（6／10）：66分にピノに代わって出場。直後にクレイチへの当初のイエローカードに抗議し、警告を受けた。終盤はスペインが主導権を保つのに貢献した。

ペドリ（6／10）：76分にルイスと交代して出場。ボールを動かし続けたが、試合に大きな影響は与えなかった。

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マルク・プビル（8／10）：76分にポロと交代。アディショナルタイムにはデ・フルトスのパスからシュートを放ったが、枠の上へ大きく外れた。その後、チェコが後方からつなごうとしたところを敵陣の高い位置で奪い、アディショナルタイム6分にゴールの隅へ流し込んだ。

ホルヘ・デ・フルトス（6／10）：82分にフェルミンと交代。スペインが追加点を狙う中、プビルの最初のシュートをお膳立てした。

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ルイス・デ・ラ・フエンテ（7／10）：7人を入れ替えながらも、チームは試合を支配した。シュートが何度もゴールの枠に当たったことを考えれば、もっと早く勝負を決められたはずだ。セットプレーでは危うさも見せたが、プビルを投入した判断は終盤に実を結んだ。