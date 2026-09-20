スポルティング・リスボンの若き右サイドバック、イバン・フレスネダが、スペイン代表に予想外の招集を受けた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、次のUEFAネーションズリーグの試合において、ペドロ・ポロの欠場を埋めるために彼を選出することを決断した。

21歳のフレスネダの招集は、スポルティングがアロウカと対戦した試合から数時間後に発表された。試合は2-2の引き分けに終わったが、彼はルイス・スアレスのゴールをアシストしてチームの2点目に貢献した。その後、ベルギー人ディフェンダーのゼノ・デバストが退場となり、スポルティングは苦しい展開を強いられた。

デ・ラ・フエンテによる招集は、フレスネダのキャリアにおける重要な節目となる。彼は2004年9月28日にマドリードで生まれ、クヒョルナのアカデミーでキャリアをスタートさせた後、EFMボアディージャ、レアル・マドリード、レガネス、バリャドリードなど、複数のクラブや育成年代のチームを渡り歩いた。

このスペイン人サイドバックは、バリャドリード在籍時にスポルティング・リスボンの目に留まり、バルセロナも関心を寄せていた中で、2023年夏にポルトガルのクラブが900万ユーロで彼を獲得した。

フレスネダはスペインU-21代表の構想にも入っており、ダビド・ゴルド監督が、U-21欧州選手権の予選におけるフィンランド、サンマリノ、ルーマニアとの対戦のために彼を招集していたが、その後ペドロ・ポロの代わりとしてA代表に加わることとなった。

こうしてフレスネダは、スペインA代表への初招集を勝ち取った。これは彼のキャリアにおいてこれまでで最大の評価を示す一歩であり、今回の国際マッチウィーク中に「ラ・ロハ」でデビューする機会を彼に与えるものとなる。