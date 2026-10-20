スペイン人記者が爆弾発言：レアル・マドリードは歴史的に見て審判から最も恩恵を受けてきたクラブだ！

スペインのラジオ局「ラジオ・マルカ」のジャーナリスト、ダビド・サンチェスが、レアル・マドリードとセビージャの一戦における審判判定を痛烈に批判した。彼は、トルコ代表アルダ・ギュレルが退場にならなかったことが試合展開に直接影響したとの見解を示した。この試合はラ・リーガの一戦として、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードが4対1で勝利して幕を閉じた。

サンチェスは、番組「ラ・トリブ」の恒例コラム「ピコタソス」の中で、セビージャは審判による大きな不当な扱いを受けたと述べ、今回の論争をテレビ制作や映像中継の問題に矮小化することを否定し、起きたことはアンダルシアのチームに損害を与えた重大な審判のミスだと強調した。

このスペイン人ジャーナリストはさらにこう付け加えた。「彼らが土曜日のセビージャ戦で起きたことをテレビ制作のミスだと見せかけようとしても、それはあからさまな強奪であり、ルイス・ガルシア・プラサ率いるチームに対するレアル・マドリードからの侮辱だ」と、この一戦で見られた判定を厳しく批判した。

危機の中心にいるアルダ・ギュレル

サンチェスは、アルダ・ギュレルにレッドカードが提示されなかったことに批判を集中させ、その判定が試合の転機になったとの見解を示し、こう述べた。「ギュレルが退場にならなかった後、すべてが変わり、何の意味もなくなった」。

そして彼は、審判判定に異議を唱えるセビージャとそのサポーターの権利を擁護し、チームはこの一戦で大きな損害を受けたのであり、この論争はテレビ中継の問題について語るだけで無視したり正当化したりできるものではないと強調した。

レアル・マドリードに対する陰謀論

一方で、「ラジオ・マルカ」のジャーナリストは、審判やビデオアシスタントレフェリー技術「VAR」をめぐる論争の高まり、さらにレアル・マドリード寄りとされる一部の人物が広める陰謀論に対しても批判を向けた。彼は、こうした非難がシーズン早々に続くことで、競争を取り巻く緊張が悪化すると指摘した。

サンチェスは、審判のミスは必ずしも特定のチームを意図的に狙ったものがあることを意味しないと述べ、こう付け加えた。「レアル・マドリードに対する陰謀の話ではない。審判はミスを犯すものだ。時には自分たちに有利に、時には不利に」。

彼は、バルセロナもまた一部の物議を醸す判定から恩恵を受けていると指摘したが、レアル・マドリードのサポーターがこうしたケースを異なって解釈していることを批判し、彼らはバルセロナに有利に働く判定を、ネグレイラ問題の影響が続いている証拠とみなしかねないと説明した。

スペイン二大クラブ間の相互非難

サンチェスはさらに踏み込み、レアル・マドリードとバルセロナこそが審判判定から最も恩恵を受けている二つのクラブだとの見解を示した。また、レアル・マドリードは歴史的にこうした手助けの最も大きな分け前にあずかってきたとも主張した。これらの発言は、スペインの審判をめぐる論争に対する彼個人の立場を反映したものである。

このスペイン人ジャーナリストは最後に、セビージャ戦の出来事は、彼の見解ではレアル・マドリードに対する審判の陰謀があるという主張を弱めるものだと強調して話を締めくくり、両クラブと審判の間の緊張が続く中、レアル・マドリードが最初に芳しくない結果を出した際には再び論争が再燃するだろうと予想した。