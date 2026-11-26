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スペイン人記者のフアンマ・ロドリゲス氏が、レアル・マドリーの首脳陣にキリアン・エンバペを手放し、ノルウェー人ストライカーのアーリング・ハーランドを獲得するよう求め、マドリーの周辺で大きな議論を呼んでいる。同氏は、マンチェスター・シティのストライカーこそがレアル・マドリーのセンターフォワードを担う最良の選択肢になると考えている。

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ロドリゲス氏の発言は、番組『エル・チリンギート』に出演した際のものだ。マンチェスター・シティでのハーランドの将来をめぐる話題が増えている中での発言で、同クラブは前監督ペップ・グアルディオラの退任以降に成績が低迷し、あらゆるタイトルの最有力候補の一角として見られてきたかつての姿から遠ざかっている。

さらに、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則違反をめぐる問題で、下部リーグへの降格にまで至る可能性のある厳しい処分の脅威にさらされていることも、ノルウェー人ストライカーの去就に関する憶測に拍車をかけている。

『フット・メルカート』が伝えたところによると、ロドリゲス氏は、レアル・マドリーが選手たちの能力を最大限に生かすためには攻撃陣の選択肢を組み直す必要があると考えている。同氏は、エンバペを本職のセンターフォワードとして起用することは自身の見解では理想的な解決策ではなく、ハーランドを獲得すればこの役割に適した異なる特徴を持つストライカーをチームにもたらすことになると指摘した。

同記者は「私はアーリング・ハーランドが好きだ。 だが、キリアン・エンバペを売却せずに彼を獲得することはできない 。このフランス人選手については問題を抱えている。左サイドに置けば、ジネディーヌ・ジダンの時のように異を唱えるかもしれない。だからこそ、彼をストライカーのポジションで起用することが不可欠になったんだ」と語った。

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ロドリゲス氏はさらに、レアル・マドリーの攻撃陣を構築するうえで適切だと考える構想を明かした。左サイドにはヴィニシウス・ジュニオールを置き、スピードと1対1の局面での技術を生かして最高のパフォーマンスを発揮させ、違いを生み出させる。そのうえでセンターフォワードにはハーランドを獲得し、右ウイングにはコートジボワールの逸材ヤン・ディオマンデを起用するという形だ。

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同氏は、この3人がレアル・マドリーに大きな攻撃のバリエーションをもたらすと考えている。左サイドから守備網を切り裂くことができるヴィニシウス、フィニッシュの能力とペナルティエリア内でチャンスを生かす力に優れたハーランド、そして右サイドにふさわしい補強だと見なすディオマンデという顔ぶれである。

センターフォワードとしてハーランドがエンバペより優れているかどうかを問われると、ロドリゲス氏は迷うことなく自説を貫き、「間違いない。証明できないから、あくまでサッカーの空想にすぎないが、私にとっては議論の余地のないことだ」と述べ、ノルウェー人ストライカーの方がこのポジションに適しているとの確信を示した。

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しかし、この提案は番組内の解説者たちの総意を得られなかった。複数の解説者がハーランド獲得のためにエンバペを犠牲にするという考えに異を唱え、昨シーズンはフランス人ストライカーの方がノルウェー人ストライカーよりも多くのゴールを決めていたことを指摘した。