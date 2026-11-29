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レアル・マドリーは昨日土曜日、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・アラベスに1-2で痛恨の敗戦を喫し、ラ・リーガ首位のバルセロナに圧力をかけ続ける機会を逃した。

レアル・マドリーは前半、またしても不安の残る内容に終始した。ボールは保持したものの、キケ・サンチェス・フローレス監督が敷いた守備組織を崩す有効な手立てはほとんど見いだせなかった。

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アラベスは試合終了の笛まで耐え抜き、サンティアゴ・ベルナベウから貴重な勝ち点3を持ち帰った。

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この敗戦でレアル・マドリーの連勝は止まり、3位にとどまった。また、バルセロナには勝ち点差を6に広げるチャンスが生まれた。

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「レアル・マドリーのミス」

著名ジャーナリストのマノロ・ラマ氏は、スペインのラジオ局『COPE』の番組『Tiempo de Juego』で、レアル・マドリーがサンティアゴ・ベルナベウでつまずいた主な要因について自身の見解を語った。

ラマ氏は、ゴール前での精度の欠如が敗戦の最大の要因だったとし、チームには試合を決めるのに十分なチャンスがあったと指摘した。

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「レアル・マドリーはいくつかのミスを犯した。まずは精度の欠如だ。私の見方では、試合に勝つだけのチャンスはあった」

またラマ氏は、采配面でモウリーニョ監督にも責任の一端があるとして、こう語った。「今週、我々が天にまで持ち上げた監督は、重大なミスを犯したと思う。キックの質が最も高い選手であるアルダ・ギュレルを下げ、ヴィニシウスを残したことなどだ」

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さらに、これは自分だけの意見ではなく、ベルナベウの観客も交代策とヴィニシウスの双方にブーイングを浴びせることで意思を示したと付け加えた。

ラマ氏はまた、レアル・マドリーが終盤の時間帯での巻き返しにたびたび頼っていることにも触れ、このやり方が毎回うまくいくわけではないと警鐘を鳴らした。

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「火遊びをしていれば、1度は巻き返せるかもしれないし、2度目もあるかもしれない。だが、いずれ火傷する時が来る」

分析の最後に、ラマ氏はキケ・サンチェス・フローレス監督がアラベスに授けた戦術プランを称賛した。このプランは、レアル・マドリー最大の武器であるスピードとスペースを封じることに成功した。

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ラマ氏はこう説明した。「レアル・マドリーを走らせなければ、キケがやったようにね、彼らは遅攻で大いに苦しむ時がある。今回もそれが見られた。レアル・マドリーは走ることができず、独走の場面もスピードを生かしたチャンスも一つも見られなかった」

レアル・マドリーはこの試合で24本のシュートを放ち、アラベスは8本だった。CKもレアル・マドリーの13本に対し、相手は1本だった。

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レアル・マドリーはボール支配率74.3%を記録したが、枠内シュート7本で奪ったのは1点のみだった。

レアル・マドリーが4度の決定機を逃した一方、アラベスは決定機を一度も逃さなかった。試合の主導権を握ることと、ゴール前での決定力との差を物語る数字だ。

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昨日の敗戦により、レアル・マドリーの勝ち点は33で足踏みし、ラ・リーガ3位にとどまっている。首位バルセロナとは勝ち点3差、2位アトレティコ・マドリーとは勝ち点1差だ。