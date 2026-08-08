アルダ・ギュレルは土曜日、フェレンツヴァーロシュ対レアル・マドリーのプレシーズンマッチ（1-2）で圧巻の印象を残した。トルコ代表のチャンスメイカーは、『Marca』によれば、来季は間違いなく先発の座に値するほどのプレーを見せた。

レアルは土曜日、ブダペストのグルパマ・アレーナでフェレンツヴァーロシュと対戦した。フェレンツヴァーロシュはすでに新シーズンに本格的に入っており、先月のヨーロッパリーグ予選ではホーム＆アウェーの2試合でFCトゥウェンテを上回っていた。

ギュレルはジョゼ・モウリーニョから先発起用され、攻撃的MFは試合を通してピッチに立ち続けた。21歳のフェネルバフチェ育ちの逸材は、（実用的な）技術、パス、そしてひらめきで絶えず存在感を示した。

「レアル・マドリーはブダペストで再び2つの顔を見せた」と、『Marca』は分析する。「2つのテンポだ。ひとつはアルダ・ギュレルがボールを持っている時、もうひとつは彼が持っていない時だ。トルコ人MFが舵を取ると、チームはかみ合い、落ち着きを取り戻し、自分たちの道筋を見つけた」

「だから、もはや問題はクラブがゲームメーカーとして誰を獲得すべきかではない。若い選手のためにどうやってスペースを作るかだ。なぜならポジションは限られており、どの選手にも先発の座を争う明確なライバルがいるからだ」

「ストライカーの後ろのポジションは、何か異常なことが起きない限り、ベリンガムのものになるだろう。そして守備的MFのポジションは、チュアメニ、ベルナルド・シウバ、バルベルデによる三つどもえの争いになるだろう。だが、ギュレルが持つフットボールを手放すのは、まるでフェラーリをガレージに置いたまま、ほこりをかぶらせておくようなものだ」

「彼は誰よりもうまくライン間で動き、非常に強固なハンガリーの守備をかき乱した。足元でボールを受けることを求め、スペースを見つけるために味方を操っていた。時には、濃い緑のユニフォームの中に、そのスタイルとともに、モウリーニョ自身が形作ったエジルの面影が見えた」

「別の場面では、まったく同じタイプではないにせよ、人さし指を軽く動かすだけでチームを操っていたクロースの面影も見えた。いま問われているのは、どのゲームメーカーを連れてくるべきかではなく、アルダをどこにはめ込むべきかだ。なぜならこのトルコ人選手は、事実上先発の座を懇願しているからだ」と、『Marca』は結論づけている。

ブダペストでは、前半のユース選手マリオ・リバスの得点と後半のカルロス・エスピの得点が勝敗を分け、ケナン・コドロが最終スコアとなる1点を記録した。レアル・マドリーはこのプレシーズン中、デポルティボ・デ・ラ・コルーニャ、シャルケ04とも対戦し、その後8月22日にエスパニョールとのアウェー戦でラ・リーガ開幕を迎える。