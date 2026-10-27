スペイン各紙は月曜夜、ハリー・ケインのバロンドール受賞を2010年のリオネル・メッシの受賞になぞらえた。各紙は、審査員がチームとして獲得したタイトルよりも「個人の卓越した能力」を重視したとみており、受賞に向けた自己PRは何の意味もないと指摘している。

ケインは月曜夜、昨シーズンの最優秀選手に選ばれた。キリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑えて受賞し、両選手はそれぞれ2位と3位だった。

エル・パイスは「タイトルよりもゴールが重視された」と論じた。同紙は、ヤマルがチャンピオンズリーグを除く、考え得るほぼすべてのタイトルを獲得した一方で、ケインの方が多くのゴールを決めたと強調している。

マルカも同じ結論に至り、2010年の授賞式と比較した。当時はイニエスタとシャビがワールドカップを制したにもかかわらず、メッシが両選手を抑えて受賞した。

また、アスもこの賞ではゴールが何より重要だと指摘する。ケインは今シーズン73得点を挙げ、ワールドカップで3位となり、バイエルンでは国内のタイトルをすべて獲得した。同紙は受賞に値すると評価し、自己PRキャンペーンは何の意味もないと記している。

エル・コンフィデンシャルはエンバペとヤマルの自己PRにさらに言及し、ケインが両ウイングを「浮かれ気分から引き戻した」と伝えた。